أعجوبة هندسية طبيعية..مصور يوثق "الجسور الحية" في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا تكون هذه الجسور الأطول أو الأعلى في العالم، لكن هذه السلسلة من المعابر النهرية المتواضعة، التي نحتتها جذور الأشجار في الهند، تُعد بمثابة أعجوبة هندسية طبيعية تقدم دروسًا للمعماريين المعاصرين.

وبحسب ما ذكره الباحثون، هذه الجسور "الحية" التي يمكنها أن تمتد حتى 50 مترَا وأن تعيش لمئات السنين، تساعد المدن على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بأزمة المناخ.

Credit: Daniel Kordan

وفي هذه السلسلة، وثق مصور المناظر الطبيعية، دانيال كوردان، الأشكال الفنية الفريدة للجسور الحية في ولاية ميغالايا، الواقعة بشمال شرق الهند، تقريبًا على الحدود مع بنغلاديش.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سافر كوردان إلى مناطق نائية في الهند، بدءًا من ولاية لداخ، ثم ميغالايا، وناجالاند، وكان هدفه توثيق الطبيعة الجميلة للهند، وبالأخص مشروع الجسور الحية.

Credit: Daniel Kordan

ويوضح كوردان، في مقابلة مع CNN بالعربية، أن شعب كاسي الهندي يمارس زراعة الجسور الحية منذ عقود من الزمن عبر فن تشكيل الأشجار الحية.

ويشير كوردان إلى أن إحدى الجسور التي وثقها بدأت في النمو عام 1840. وبعد 180 عامًا أصبحت "تحفة حقيقية"، على حد تعبيره.

ويصف كودران مناظر الجسور الحية والعبور فوقها، وكأنه داخل فيلم خيال علمي.

Credit: Daniel Kordan

ويقول كوردان: "من الداخل، يبدو الجسر الحي مثل شرنقة عملاقة من صنع فضائيين، ومع ذلك، فإن المكان جميل للغاية مع شلالات متدفقة وسكان يتمتعون بود كبير".

ويتابع: "المشي إلى هناك يمثل تجربة خيالية، تشعر وكأنك داخل فيلم، مخيف وساحر في آن واحد".

ويشرح كوردان أن السكان المحليين يزرعون هذه الجسور من خلال توجيه جذور العديد من الأشجار على جانبي النهر باستخدام عصي الخيزران، مضيفًا أنه "تفاعل لا يصدق بين البشر والطبيعة".

Credit: Daniel Kordan

وتمتد الجسور الحية عبر الأنهار والوديان بهضبة ميغالايا الجبلية في الهند، وتربط القرى، وتسمح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم.

وتُبنى جميع الجسور الحية، أو تزرع من الجذور الهوائية لنوع الأشجار ذاته، أي شجرة المطاط الهندية. والجذور الهوائية هي التي ترتفع عادةً من التربة في الهواء فوق مستوى الأرض، وتتميز عن غيرها من باقي أنواع الجذور ببروزها من ساق الشجرة، وكأنها تحلق في الهواء.

Credit: Daniel Kordan

ويقول كوردان: "من الصعب تخيل أنه يمكن العثور على مثل هذه البقع البرية في دولة مثل الهند ذات الكثافة السكانية العالية".

ومع ذلك، يخشى كوردان على سلامة هذه الجسور الحية من السياحة الجماعية، قائلًا: "يقوم السياح المحليون بالاتكاء على الفروع لالتقاط صور سيلفي، لذلك يقوم السكان المحليون بصنع الأسوار لحمايتها".

ويلفت كوردان إلى أن هناك بعض الجسور الحية المهجورة، كونها متوغلة في الأدغال، ويصعب الوصول إليها.

ومثل العديد من صوره التي يشاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص، نالت سلسلة "الجسور الحية" بالهند إشادة واسعة النطاق من قبل رواد منصة التواصل الاجتماعي.