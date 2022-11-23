منظر خلّاب وسط صحراء الإمارات لـ"جزيرة صغيرة" تتوسطها شجرة واحدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يُعجب شخص ما بمكان محدّد، يتمنى أن يُعرّف جميع الناس إلى جماله الخلّاب وسحره الخاص. وهذا ما فعله المصور الإماراتي، محمد سعيد عبيد بالليث الطنيجي، وهو من إمارة الشارقة في دولة الإمارات، عند زيارته إلى أحد الجزر في البلاد.

ولكنها ليست كجميع الجزر التي تعرفها أو تسمع عنها في مختلف أنحاء العالم. وفي الواقع، لن تجد فيها سوى شجرة واحدة تتوسط مساحتها الصغيرة، التي لا تتجاوز أمتارًا معدودة.

الإمارات
Credit: Muhammad Saeed Obaid Altunaiji

تقع الجزيرة ما بين مدينة الذيد وإمارة أم القيوين، وسط الصحراء.

وقبل يوم واحد من زيارتها، تأمّل الطنيجي مع أصدقائه في جمال البحيرة، التي تقع الجزيرة وسطها.

وقال إنه من الصعب العثور على مثل هذا المنظر الخلّاب وسط الصحراء.

الإمارات
Credit: Muhammad Saeed Obaid Altunaiji

بداية، واجه الطنيجي بعض التحديات عند التقاط صور الجزيرة بسبب حرارة الطقس المرتفعة، والتي وصلت إلى 44 درجة مئوية. ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على المعدات الفوتوغرافية وتضررها أيضًا.

الإمارات
Credit: Muhammad Saeed Obaid Altunaiji

وبعيدًا عن درجة حرارة الجو، أثرّت سرعة الرياح على ثبات الطائرة من دون طيّار (الدرون).

ولكن، لم يمنعه ذلك الحس بالمغامرة من التقاط صور الجزيرة أبدًا.

الإمارات
Credit: Muhammad Saeed Obaid Altunaiji

ولفتت الصور الجوية انتباه العديد من الأشخاص، وكأنها رُصدت خارج دولة الإمارات، في وقت كان غالبية الناس يسافرون عبر البلاد لقضاء إجازاتهم الصيفية.

الإمارات
Credit: Muhammad Saeed Obaid Altunaiji

ويُذكر أن الطنيجي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ العام 2015، ويعتبره هوايته المفضلة وشغفه الدائم والمستمر، إذ يميل إلى تصوير حياة الناس وإبراز جمال الطبيعة المحيطة بنا من زوايا مختلفة ومتنوعة.

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