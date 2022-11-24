كندي يُبهر متابعيه بتسلق شلال متجمد..ماذا رأى داخله؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الشلالات روائع طبيعية بحد ذاتها، ولكنها تزداد سحرًا وجمالاً عندما يحلّ فصل الشتاء، ليتحول سيل الماء اللانهائي إلى تشكيلات كريستالية متجمدة.

وإذا كنت تتساءل عمّا يبدو عليه شلال متجمد من الداخل، فسيُشبع مقطع فيديو وثقه متسلق الجليد الكندي، ويل جاد، فضولك.

وفي مقطع فيديو نشره مؤخرًا عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال جاد لمتابعيه بحماس: "سأريكم شيئًا لم أره من قبل، أي داخل شلال متجمد. انظروا إلى هذا"، وذلك قبل أن يمد يده لداخل الشلال لتوثيق المشهد، والذي أظهر أنبوبًا من الأعمدة الكريستالية المتراصة يجري عبره سيل من الماء.

ووثق جاد الفيديو عند شلالات "وايتمان" في جبال روكي الكندية.

وقال الكندي في منشور صاحب الفيديو: "تُدهشني دائمًا فكرة أنه يمكننا تسلق الشلالات المتجمدة! وخاصةً عندما تنظر إلى الداخل، وتُدرك أنك تتسلق مصاصة شرب بلورية عملاقة".

وأكّد المتسلق في الفيديو: "لقد تسلقت الجليد لـ40 عامًا، ولم أر ذلك من قبل".

وحصد الفيديو الذي شاركه جاد عبر "إنستغرام" أيضًا حوالي 170 ألف مشاهدة منذ نشره قبل أسبوع تقريبًا.

وعلّق أحد المستخدمين على الفيديو قائلاً إن "ذلك رائع جدًا"، بينما قال آخر: "شكرًا لمشاركة هذا المنظر الفريد من نوعه".

وقضى متسلق الجليد الكندي حياته في إكمال رحلات استكشافية جريئة الواحدة تلو الأخرى في بعض من أبرد الأماكن على وجه الأرض.

وأُطلق على جاد لقب "Mountain Hero"، أي "بطل الجبال"، بفضل جهوده في استكشاف تأثير تغير المناخ على الجبال.