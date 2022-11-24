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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جبال شاهقة تبدو للناظر إليها كأنّها تُلامس السماء.. سحرت الناس بجمالها ودفعت الكثير من المصورين لزيارتها ورصدها بكاميراتهم.

هذه مدينة الطائف، التي أصبحت وجهة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بجبالها، وطبيعتها الخلابة، ومزارع الفاكهة فيها.

Credit: Waleed Altalhi

وقرّر المصور السعودي، وليد الطلحي، وهو من سكان الطائف، أن يسلط الضوء على أحد جبالها الخلّابة.

Credit: Waleed Altalhi

ويقع الجبل الأحمر شرق مرتفعات الشفا، في الطائف. ويتميز بوجود صخرة في قمة الجبل، يبلغ ارتفاعها أكثر من 80 متراً، ما يجعلها الوجهة الأولى في الطائف للتسلق والمشي لمسافات طويلة.

وقرّر الطلحي، وهو يمارس التصوير منذ العام 2015، رصد مسار تسلق الصخرة تحديدًا، حيث ساعده متسلق الصخور، حسن الحارثي.

Credit: Waleed Altalhi

وقال المصور السعودي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن طبيعة الشفا معروفة بألوان صخورها الساحرة.

Credit: Waleed Altalhi

وحازت الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة أنها هواية خطيرة، ويمارسها عدد قليل من الأشخاص فقط.

وتعكس هذه الصور واحدة من الأنشطة العديدة التي يمكن أن يجرّبها محبو المغامرة، وهي رياضة التسلق في السعودية.

وفي حال كنت ترغب بتجربة تسلق الجبل الأحمر، فلا يوجد أي وقت محدد ومُفضّل لزيارته.

وأوضح المصور السعودي أن أجواء الطائف وجبال الشفا عادة ما تكون معتدلة صيفًا وباردة شتاءً.

Credit: Waleed Altalhi

وبحسب ما ذكره موقع "روح السعودية" الإلكتروني، فإن قمة جبل دكا تُعتبر من أجمل مناظر الشفا الساحرة. ورغم أن الوصول إلى القمة ليس بالأمر السهل، إلا أنها تعكس منظرًا ساحراً لبقية سلسلة الجبال ومدينة الطائف أدناه.