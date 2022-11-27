يتوهج باللون الأخضر..مصورة تطارد "فطر الشبح" بغابات أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن الطبيعة الأم العديد من أشكال الحياة العجيبة التي تجذب عدسات المصورين، ما دفع مصورة أسترالية للاتجاه إلى الغابات المظلمة والرطبة بحثًا عن أشباح تتوهج في عتمة الليل، أو ما يُعرف بـ"فطر الشبح".

ونال المشهد الذي وثقته المصورة الأسترالية، كالي تشي، الجائزة الأولى ضمن فئة النباتات والفطريات، بمسابقة تصوير الطبيعة لعام 2022 التي تنظمها منظمة حفظ الطبيعة، عن صورتها الرائعة لفطر الشبح بالمرتفعات الجنوبية في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا.

وبدأت مصورة المناظر الطبيعية بمطاردة "فطر الشبح"، والذي حصل على هذا اللقب نظرًا لتوهجه الأخضر المخيف ليلاً في الظلام الدامس، منذ عام 2018.

وينمو "فطر الشبح"، واسمه العلمي "Omphalotus Nidiformis" بغابات معينة في أستراليا، خاصة في غابات تسمانيا والولايات الجنوبية.

يُعد فطر الشبح واحدًا من أكثر الفطريات المضيئة شيوعًا الموجودة في أستراليا، وخاصة في غابات تسمانيا والولايات الجنوبية, plain_text Credit: @calliecheephotography

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، توضح المصورة كالي تشي أنّها شغوفة بتصوير المناظر الطبيعية الغريبة التي تنبض بالحياة في الظلام.

وتقول: "لطالما كان التصوير الليلي شغفًا بالنسبة لي"، مشيرًة إلى أنها تجد الإثارة في البحث عن الكائنات الحية التي تصدر عنها الإضاءة الحيوية وتصويرها في الطبيعة.

ومع ذلك، ليس من السهل العثور على مثل هذه الكائنات، مما يجعل الصور التي تلتقطها فريدةً وممتعًة.

يلقب الفطر المضيء Omphalotus nidiformis بفطر الشبح نظراً لتوهجه بالاون الأخضر المخيف في الظلام الدامس., plain_text Credit: @calliecheephotography

وتشرح تشي أن بعض أنواع الفطر المضيء تُعد موسمية، ويمكن العثور عليها في الغابات التي تساعد على نموها.

وفي المناطق الإستوائية، عادة ما ينمو الفطر المضيء على مدار العام، ولكن خلال مراحل مختلفة.

وكانت تشي تبحث عن الفطر المضئ خلال ساعات النهار، كونها تعلم كيف يبدو شكله في ضوء الشمس الساطع.

ولا تخفي تشي تلقيها مساعدة أيضًا من حراس الحياة البرية المحليين في العثور على الفطريات المضيئة.

تمكنت تشي من العثور على فطريات مضيئة في غابات سنغافورة, plain_text Credit: @calliecheephotography

وفي رحلتها الأخيرة إلى سنغافورة، تمكنت تشي من التقاط العديد من الصور لفطر فريد من نوعه، يُعرف باسم "ميسينا كلوروفوس"، وهو من الفطريات المضيئة.

وتتذكر تشي أنها وجدت الفطر متوهّجًا، ليبدو وكأنه مصابيح خضراء صغيرة من مسافة بعيدة.

في سنغافورة، عثرت تشي مؤخرَا على نوع فريد من الفطريات، يعرف باسم ميسينا كلوروفوس، وصفت توهجه ليلاً بأنه أشبه بمصابيح صغيرة , plain_text Credit: @CallieCheePhotography

واعتُبر هذا الفطر الأكثر توهّجًا في الظلام إلى حد بعيد من بين جميع أنواع الفطريات المضيئة، وفقًا لما ذكرته تشي.