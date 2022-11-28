توثيق نادر لمشهد حميمي يجمع بين ذكر وأنثى حوت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مثل البشر، تجمع بين الحيوانات أوقات حميمة، ولكن يُعد من النادر توثيق مثل هذه اللحظات.

وفي مقطع فيديو مثير للإعجاب، رصدت عدسة مصور لحظة خاصة للغاية تجمع بين ذكر وأنثى من أسماك الحوت التي تُسمى "الصائبة الجنوبية".

ويشرح مصور الحياة البحرية، فيليب هاميلتون، لموقع CNN بالعربية، أنهما كانا يمارسان التزاوج، ولكن بطريقة أكثر رقة ولطف من المتعارف عليها بعالم الحيتان.

ويقول: "هذا ما نسميه بلغتنا البشرية ممارسة الحب".

وفي كل عام بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني، تتجمع حيتان "الصائبة الجنوبية" للتزاوج حول شبه جزيرة فالديس، في باتاغونيا، جنوب الأرجنتين.

وخلال تلك الفترة، تتواجد حوالي 1،500 سمكة حوت حول منطقة باتاغونيا، ويسافر هاميلتون خصيصًا ليشهد على سلوكها الاجتماعي.

وقد شهد هذا العام ولادة أكثر من 400 سمكة.

وفي غالبية الأحيان، يتضمن توثيق تزاوج الحيتان الحركة، والمنافسة، واستعراض القوة، وحتى السلوك العدواني.

ورغم توثيقه مشاهد التزواج بين الحيتان من قبل، إلا أن هذا الثنائي الظاهر في مقطع الفيديو، يبدو في حالة حب، على حد وصفه.

وبحسب ما ذكره هاميلتون، فإن ذكر الحوت يتمتع في هذا المقطع بسمعة طيبة بين مراقبي أسماك الحوت المحليين، كونه شريكًا جيدًا.

ويقول هاميلتون: "كما هو الحال مع البشر، تتمتع الحيتان والدلافين بشخصيات مميزة للغاية، ومن الواضح أن هذا الحوت يتمتع بسحر خاص".

وبالنسبة إلى هاميلتون، تتمثل فرادة المشهد الذي وثقه، ليس فقط بسبب حالة العناق بين الثنائي بزعانفهما، بل في إمكانية رؤية عملية التزاوج بوضوح بين السمكتين.

وقد حظي مقطع الفيديو، الذي يصفه هاميلتون بأنه "الوحيد الذي يظهر بوضوح عملية تزاوج بين أسماك الحوت"، بتداول واسع النطاق عالميًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ويشير هاميلتون إلى أنّه على ثقة بأن الأنثى التي ظهرت بمقطع الفيديو ستلد في الموسم المقبل حوتًا صغيرًا باللون الرمادي الفاتح، مضيفًا: "آمل أن أكون حاضرُا لأشهد تلك اللحظة".