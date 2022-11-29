خط رملي يمتد باتجاه الدوحة.. ما أسطورة جزيرة "السافلية" بقطر؟

ستة أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر قطعها هذا القطرس خلال طيرانه.. الطائر البري الأقدم على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تطل على مشهد فريد لأفق الدوحة، لا يمكن رؤيته من أي مكان آخر"، هذا ما قاله المصور المصري، محمد حنبل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن إحدى جزر قطر الساحرة.

وتُعتبر "السافلية" بمثابة جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة ساحل الدوحة، ووجهة مثالية لعشاق الطبيعة للاسترخاء أو للاستمتاع بأشعة الشمس والأنشطة المائية المختلفة، وذلك بحسب ما أوضحه موقع "زوروا قطر" الإلكتروني.

Credit: Mohammed Hanbal

ويمكن ركوب أحد القوارب الخشبية (اللنجات) من جزيرة اللؤلؤة-قطر أو كورنيش الدوحة، وقطع المسافة خلال 10 دقائق و30 دقيقة، على التوالي، للوصول إلى "جزيرة السافلية".

Credit: Mohammed Hanbal

أسطورة "جزيرة السافلية"

وتقول أسطورة يتداولها العديد من الأشخاص الذين يعيشون في قطر، إن الناس سابقًا استطاعوا السير من سوق واقف إلى الجزيرة خلال الأوقات التي يكون فيها المدّ منخفضًا.

ويمكن ملاحظة أن الصور التي التقطها حنبل عكس انخفاضًا في المدّ، إذ ستجد خطًا رمليًا يمتد باتجاه المدينة. ومن الممكن أن يكون قد ارتبط بالفعل بالمدينة في الماضي.

وتابع: "أعتقد أن الأعمال البحرية يمكن أن تكون قد أثرّت على الخط الرملي.. لكن قد أكون مخطئًا".

Credit: Mohammed Hanbal

وينصح المصور المصري بزيارة الجزيرة في أي وقت باستثناء شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب بسبب وجود قناديل البحر، التي ستُقلق راحة الزوار عند السباحة.

ويوصي حنبل أيضًا بزيارة الجزيرة خلال أيام الأسبوع للحصول على أفضل تجربة ممكنة، مع العلم أنها تزدحم للغاية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

حب التصوير

وبدأ حنبل التصوير الفوتوغرافي في عام 2012، عندما سافر مع عائلته إلى ماليزيا. كما يستذكر شراء أول كاميرا DSLR.

أما جائحة "كوفيد-19" وتأثيرها على توقف السفر تمامًا، فقد سمحت للمصور باستكشاف قطر، ورصد لقطات ومقاطع فيديو جميلة في أوقات لم يتواجد فيها أحد.

Credit: Mohammed Hanbal

وانتقل حنبل إلى مصر مؤخرًا للتركيز على شركته الناشئة، والتي تُعرف باسم "شوف"، وهو تطبيق لحجز أنشطة وتجارب فريدة لرحلات السفر.

ويشمل التطبيق حاليًا مصر وقطر وتركيا، مع السعي لإضافة المزيد من الوجهات قريبًا.