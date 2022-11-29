"صورة العمر"..هولندي يرصد لحظة نادرة لسنجاب يستنشق عبق زهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تخلو الطبيعة حولنا من المشاهد المثيرة للإعجاب والتي تفاجئنا دائمًا.

وتمكنّ مصور هولندي من توثيق لحظة نادرة لسنجاب أرضي فضولي، يبدو أنه يستمتع باستنشاق عبق زهرة أقحوان في النمسا.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح المصور الهولندي ديك فان دوين أنه لا حدود للطبيعة، وبالمثل فإن الموضوعات التي يوثقها لا حصر لها.

صورة لسنجاب آخر يقترب ليستنشق عبق زهرة , plain_text Credit: Dick van Duijn

وقال: "لا يمكن لعدستك تصوير كل ما تراه عيناك"، مشيرًا إلى أنه يستمد الإلهام بالتقاط هذا النوع من الصور من خلال سفره حول العالم بشكل مستمر.

Credit: Dick Van Duijn

ومن وجهة نظر فان دوين، فإن غالبية الأشخاص لا يقضون وقتًا كافيًا في الطبيعة بسبب نمط الحياة المزدحم، وعند تذكيرهم بمدى جمال الطبيعة وجاذبيتها، يشعرون بالامتنان للعالم من حولهم.

وأوضح فان دوين: "آمل أن ألهم الناس للخروج أكثر للاستمتاع بالطبيعة".

سافر فان دوين إلى عاصمة النمسا، فيينا، لتصوير السناجب الأرضية، التي يجدها كائنات مضحكة, plain_text Credit: Dick Van Duijn

أما عن لقطته الفريدة، فقد شرح فان دوين أنهّ سافر إلى العاصمة فيينا، لتصوير السناجب الأرضية، التي يجدها بمثابة كائنات مضحكة.

ويتذكّر المصور الهولندي أنه قضى ساعتين مستلقيًا على العشب، والتقط نحو 200 صورة ليحظى بتوثيق هذه اللحظة.

صورة أخرى قبل لحظة من لقطته الشهيرة, plain_text Credit: Dick Van Duijn

وأوضح فان دوين: "كان هناك الكثير من السناجب الفضوليّة، لذلك لم يكن من الصعب تصويرها، ولكن التقاط مثل هذه الصورة لسنجاب يستنشق عبق زهرة، يتطلب الكثير من الصبر".

وفي تلك اللحظة التي وضع فيها السنجاب وجهه على الزهرة، أدرك فان دوين أنّه وثق "صورة العمر"، على حد تعبيره.

ويصف شعوره تلك اللحظة قائلًا: "لقد كانت تجربة مرضية للغاية، وأتاحت هذه الصورة الكثير من الفرص لي كمصور. أنا ممتن لكوني صاحب هذه الصورة الرائعة".