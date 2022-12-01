سطحها سيخونك.. كيف خرج مصري من رمال متحركة بعد أن علق فيها؟

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيل أنك خرجت في نزهة طويلة بالصحراء، وبينما تغرق في أفكارك، تجد نفسك عالقًا في رمال متحركة.. فهل ستكون هذه نهايتك المحتومة؟ ليس بالضرورة.

ويشرح المغامر المصري، محمد شاهين، كيف يمكن الخروج من الرمال المتحركة خلال 6 دقائق فقط، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب".

وجاءت فكرة الفيديو بعد أن سقط شاهين في الرمال المتحركة بالفعل، عندما كان يسير بعيدًا عن واحة سيوة، بغرض تصوير الأماكن البرّية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ورغم أن شاهين كان قليل الخبرة ويشعر بالوحدة، إلا أنه كان على دراية بما يجب فعله.

وبداية، انتزع شاهين كل ما يمكن أن يعيق حركته، مثل الكاميرا والحقيبة. واستجمع قواه حتى استطاع أخيرًا الخروج من الرمال المتحركة.

وقال شاهين في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت لحظة سعيدة جدًا بالنسبة لي".

وبعد أيام قليلة، قام شاهين بزيارة المكان ذاته مع صديقه. وقرّر التركيز على مهارات التصرف في موقف كهذا.

وأصبح هذا الفيديو للمغامر المصري هو الأشهر في مجال مهارات البقاء.

كيف تستطيع الخروج من الرمال المتحركة؟

وإذا قمت بحركات طائشة وسريعة في الرمال المتحركة، سيزيد وضعك سوءًا. لذلك، حاول أن تكون أكثر هدوئًا.

وبكل بساطة، حاول الاستلقاء على الرمال بشكل أفقي حتى تسهّل عملية خروجك منها.

ويستخدم شاهين عصا خشبية لتوضيح فكرته لمتابعي قناته، والذين يزيد عددهم عن 260 ألف مشترك، إذ أوضح أن الرمال ستشدّ العصا الخشبية للأسفل عند وضعها بشكل عمودي، ناصحًا بوضعها بشكل أفقي، حتى لا تبتلعها الرمال.

وتُعد الرمال المتحركة عبارة عن رمال، وماء، وهواء. وبسبب عوامل التحلل، تصبح الرمال كخميرة الخبز حين تصل نسبة المياه فيها إلى 70%.

وبالتالي، لا تستطيع حمل الإنسان، حيث يسقط فيها.

ومن المؤكد أنك شاهدت العديد من الأفلام التي يغرق فيها الأبطال بالرمال المتحركة. ولكن، غالبًا ما تكون هذه المشاهد درامية للغاية، بحيث تدفع الكثيرين للسؤال عما إذا كانت واقعية حقًا.

وأوضح شاهين أنه لا يمكن الغرق في الرمال المتحركة، لأن كثافتها أعلى من كثافة جسم الإنسان.

ويكون مصير بعض الأشخاص عادة الموت بسبب عدم تمكنهم من الخروج منها.