الأفضل للاستجمام والراحة.. كيف تبدو بالي بعد تشريع أبوابها للسياح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إسوة بمعظم المناطق السياحية الرئيسية في العالم، عانت بالي من اضطرابات اقتصادية كبيرة خلال جائحة "كوفيد-19". فقد سجل عدد الزوّار تراجعًا من أكثر من 500 ألف زائر أجنبي شهريًا إلى عشرات الوافدين، فما كان أمام العاملين في قطاع السياحة خيارًا سوى محاولة كسب قوتهم من حقول الجزيرة وبساتينها.
لكن سكان هذا الجزء من منطقة الحزام الناري معروفون بمرونتهم. فجزيرة الآلهة تنهض الآن من تحت الرماد، وتعيد تكوين نفسها تبعًا للتعليمات التي تمليها متطلبات السفر الواعي بعد الجائحة.
فيما يلي بعض أفضل التجارب المعروضة على المسافرين المتجهين إلى بالي حاليًا.
الأفضل للرفاهية
في مطلع عشرينيات القرن الماضي، وصف المغتربون الرواد أوبود بأنها معقل بالي الفني. بعد مرور قرن من الزمن، باتت تشتهر هذه المنطقة بأنها إحدى المراكز العالمية للحياة الواعية والصحية. فثورة ممارسة رياضة اليوغا أوائل العقد الأول من القرن الـ21، غيّرت قواعد اللعبة، ويمكن القول إن أوبود تضم اليوم أكبر عدد من شاليهات اليوغا، ومطاعم الأكل الروحي، والمنتجعات الصحية، و"خلوات اليقظة الذهنية" للفرد، أكثر من أي مكان آخر على هذا الكوكب.
وتجذب غابة القردة المقدسة في أوبود (أشهر المعالم السياحية في بالي) الجماهير مجددًا. تم هدم السوق القديم الساحر لكن المتداعي، وأُغلق لإجراء أعمال تجديد التي تستمر لبعض الوقت، لكن سلسلة شوارع التسوّق تعجّ مرة أخرى بحركة المرور.
وفي حين أن وسط المدينة ينتعش مجددًا، بات الزوار يدركون أكثر أنّ العقارات المنتشرة على طول الأخاديد البكر المكسوة بالغابات في نهر أيونغ، تتناسب أكثر مع الجنة التي قطعوا مسافات كبيرة للوصول إليها.
الحياة الليلية الأروع
منذ أن حطّ راكبو الأمواج الأوائل في بالي، كانت مدينة كوتا مركزًا لإقامة الاحتفالات. امتدت قرية الصيد هذه التي كانت نائمة لفترة طويلة غربًا لدمج ليجيان وسيمنياك في منطقة واحدة تضم متاجر الهدايا التذكارية ذات السقف المنخفض، والحانات والمنتجعات الصحية، وصالات الوشم.
وتجنبت المنطقة السياحية الساخنة في الجزيرة الإفراط بتطوير المباني الخرسانية الشاهقة حفاظًا على حساسية الطابع الديني الخاص بالجزيرة بالي. ويعتقد الهندوس الباليون تقليديًا أن العالم فوق قمم أشجار النخيل الأطول هو مجال الآلهة، لذلك (مع وجود عدد قليل من الاستثناءات المؤسفة التي حرّكها الدولار في السبعينيات) لن تقع على مبان شاهقة تقريبًا تشوّه الأفق في أي مكان على الجزيرة.
ويمكن القول إن كوتا أكثر من عانت خلال الجائحة. فالفندق المؤلف من طبقات عدة إلى منطقة البار المتمركزة حول Poppies I و Poppies II كان لهما شعبية كبيرة بين السياح الأستراليين. لكنها أصبحت مدينة أشباح بين عشية وضحاها تقريبًا.
الآن، تستعيد كوتا بعضًا من جاذبيتها المفقودة، ذلك أنها تشكل وجهة معتدلة الكلفة وتتميز بموقع مركزي لقضاء العطل العائلية، وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى الحياة الليلية.
الأفضل.. إن كنت تنشد الهدوء والسكينة
من اللحظة التي تدخل فيها منتجع نيرجارا الذي افتتح حديثًا، تشعر بأنك لن تغادر هذا المكان مطلقًا.
من أجل هروب ناجح حقًا، يحتوي هذا المنتجع المنعزل (القريب من الجانب الغربي الهادئ لمعبد تاناه لوت) على كل ما تتمناه. أجنحة كانوبي في نيرجارا، "بيوت الشجر" الملتوية التي هي عبارة عن مزيج رائع من الأناقة الصناعية والسحر الاستوائي المعاد تدويره، والتي أصبحت أيقونات تصميم العمارة المعاصرة للجزيرة.
يبعد المنتجع 30 دقيقة تقريبًا عن استراحة كانجو المحببة، ومع ذلك تشعر وكأنها جنة استوائية مخفية.
الشواطئ الأجمل
منذ افتتاح راكب الأمواج الأمريكي روبرت كوك فندقه عام 1936، انجذب السيّاح لخوض تجربة التزحلق داخل الأمواج الاستوائية الدافئة جنوبي بالي.
على بعد أربعة كيلومترات فقط من الساحل، ستقع على فور سيزونز جيمباران باي، الذي كان في السابق مقرًا لشركة كوكاكولا. يتألف من 147 جناجًا منعزلاً، يُذكّر هذا المنتجع بقرية تقليدية تتخلّلها متاهة من الأزقة المرصوفة والهندسة المعمارية على طراز المعابد. يجذبك القوس المنحني ذات الرمال البيضاء لخليج جيمباران، الخالي من الزحام في كوتا القريبة، بعيدًا عن أحواض الغطس الخاصة وأحواض السباحة في المنتجع.