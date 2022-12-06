كأس العالم 2022 وسط أجواء برية يرصدها سعودي بمحض الصدفة في بادية تبوك

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كانت فعاليات كأس العالم ممتعة.. ويغمرها الحماس.. خاصة مع جمال المشهد الذي يجمع بين بيوت الشعر والإبل في بادية شمال منطقة تبوك"، هذا ما قاله المصور السعودي، فهد العساف، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

Credit: WAS/ Fahed Al Assaf

وبينما يتابع الكثير من الأشخاص مباريات كأس العالم 2022 داخل منازلهم أو في الأماكن الخارجية، تبتكر مجموعة من الأشخاص أجواء خاصة بها وسط بادية تبوك في السعودية.

Credit: WAS/ Fahed Al Assaf

وبعيدًا عن ضجة وتهافت الناس في كل مرة يحرز فيها فريق هدفًا، يكتفي أربعة أشخاص بالجلوس في أحد بيوت الشعر، وأمامهم شاشة تلفاز تعرض افتتاحية كأس العالم 2022 في قطر.

وكان العساف محظوظًا برصد هذه اللحظة وتوثيقها بعدسة كاميرته.

Credit: WAS/ Fahed Al Assaf

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي العساف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إشادة كبيرة لتصويرها في وقت دقيق مع وقوف الإبل أمام بيت الشعر.

ولكن، لم تكن عملية رصد هذه الصور سهلة كما قد يظنها بعض الأشخاص.

وفي الواقع، واجه المصور السعودي بعض التحديات في تجميع العناصر، كالإبل وبيت الشعر والأشخاص، مع لحظة افتتاح فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

Credit: WAS/ Fahed Al Assaf

ويميل العساف إلى تصوير الأخبار الصحفية، ومظاهر الطبيعة، وأعماق البحار، والمناطق الأثرية، والمناسبات العامة، إلى جانب التصوير بالطائرة بدون طيّار (الدرون).