اكتشف 10 من أفضل الوجهات لقضاء عطلة عيد الميلاد

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد عامين من الاحتفالات الخافتة أو الملغاة بسبب جائحة فيروس كورونا، تخطط العديد من الوجهات حول العالم للعودة إلى موسم أكثر حيوية في عيد الميلاد.

ومن فنلندا إلى المكسيك، تقدّم هذه الوجهات حول العالم تقليديًا بعضًا من أفضل الأجواء لقضاء عطلة عيد الميلاد:

روفانييمي، لابلاند، فنلندا

"بابا نويل" يلتقي بالأطفال في مقره بالقرب من مدينة روفانييمي, plain_text Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

وبينما أن التقاليد الشعبية تجعلنا نصدق أن القطب الشمالي هو الموطن الرسمي لـ"بابا نويل"، فإن الفنلنديين يريدون منا الاعتقاد بخلاف ذلك.

وبالنسبة لهم، تُعد مدينة روفانييمي المقر الرئيسي لعيد الميلاد، وتقع شمال الدائرة القطبية الشمالية في لابلاند.

وهنا، يصنع الأطفال كعكات خبز الزنجبيل مع "ماما نويل"، أو يكتبون قوائم رغبات هدايا عيد الميلاد الخاصة بهم باستخدام ريشة تقليدية.

وقد ترغب أيضًا في زيارة حديقة رانوا للحياة البرية، موطن الدببة القطبية الصغيرة وحيوان الموظ.

ويمكن للباحثين عن تجربة شيّقة الإقامة في فندق "Arctic Snow"، والمصنوع بالكامل من الثلج والجليد، والمجهز بغرف الساونا، وأحواض الاستحمام الساخنة.

بيت لحم، ولاية بنسلفانيا الأمريكية

بيت لحم، ولاية بنسلفانيا, plain_text Credit: H. Mark Weidman Photography/Alamy Stock Photo

بالقرب من فيلادلفيا ونيويورك، تقدم بيت لحم ملاذًا لعيد الميلاد في مدينة أصغر.

وخلال الحدث، تُقرع الأجراس في أعلى وأسفل الشوارع الرئيسية.

كما أضافت المدينة الملقبة بـ"مدينة عيد الميلاد " زخارف جديدة، بما في ذلك نجمة LED عملاقة، وألعاب بالحجم الطبيعي، وآلاف الأضواء المعلقة في جميع أنحاء المدينة.

باث، إنجلترا

هذه المدينة التاريخية تشتهر بعلاقاتها مع الروائية الإنجليزية جين أوستن والحمّامات الرومانية القديمة, plain_text Credit: Orietta Gaspari/iStock Unreleased/Getty Images

وتحتفل هذه المدينة التاريخية، الواقعة في جنوب غرب إنجلترا بذكرى ميلاد الروائية الإنجليزية جين أوستن، وسط ضجة كبيرة. ويُعد مركز جين أوستن بمثابة أفضل مكان للتعرّف على واحدة من أشهر سكان المدينة.

ويقدم المسرح الملكي، والذي ذكرته أوستن في اثنين من كُتبها، برنامجًا متنوعًا من الدراما، والمسرحيات الموسيقية، والأوبرا، والحفلات الموسيقية.

ويحتوي سوق عيد الميلاد في باث على العديد من الأكواخ الخشبية التي تبيع الحرف اليدوية البريطانية المميزة في أجواء ممتعة.

مدينة كيبيك، كندا

تقدم شوارع منطقة Petit Champlain التاريخية في مدينة كيبيك نزهة رائعة في عطلة الشتاء., plain_text Credit: pololia/Adobe Stock

وتعج مدينة كيبيك، التي تُعد ملاذًا لعشاق الهواء الطلق وأصدقاء البيئة، بالنشاط الشتوي، وتقدم برامج للعطلات تناسب جميع الأذواق.

وتحولت كيبيك القديمة إلى قرية عيد ميلاد خلابة، ويمكن لعشاق السجق والكستناء المشوي العثور على أطعمتهم المفضلة في سوق عيد الميلاد الألماني.

مالطا

صمم هذا المشهد لمولد المسيح في شوارع مدينة فاليتا., plain_text Credit: Patryk_Kosmider/iStock Editorial/Getty Images

وتتمتع هذه الجزيرة الرومانية الكاثوليكية في البحر الأبيض المتوسط بأجواء احتفالية وروحية في عيد الميلاد.

وتُعد زيارة مغارة الميلاد، أو تصوير مشاهد ولادة المسيح، جزءًا لا يتجزأ من عيد الميلاد هنا.

ويُعد وسط مدينة فاليتا موطنًا لروح العطلة المفعمة بالحيوية، حيث يغني عازفو الترانيم خارج كاتدرائية سان جون التعاونية خلال فترة عيد الميلاد.

نورمبرج، ألمانيا

تعد أسواق عيد الميلاد، حيث الحرف اليدوية، في مدينة نورمبرغ بمثابة وجهة جاذبة للزوار بموسم عطلات الشتاء, plain_text Credit: Charles_fotos/Adobe Stock

ويستقطب سوق عيد الميلاد في نورمبرغ (Nurnberger Christkindlesmarkt) تقليديًا أكثر من مليوني زائر كل عام، كما أنه يتمتع بتاريخ طويل، يعود لعام 1628.

وفي "مدينة الخشب والقماش"، يمكن لزوار أكشاك السوق العثور على زينة عيد الميلاد التقليدية، المصنوعة يدويًا، والألعاب الخشبية، وجميع أنواع الأطعمة والمشروبات.

ويمكن للبالغين الاستمتاع بتناول خبز الزنجبيل الحار والنبيذ.

مدينة نيويورك الأمريكية

ويقع مركز روكفلر في قلب احتفالات نيويورك بعيد الميلاد، وكانت حلبة التزلج على الجليد الشهيرة موجودة منذ عام 1936؛ كما كانت الشجرة المزينة تقليدًا للاحتفال بعيد الميلاد منذ عام 1931.

وفي الركن الجنوبي الغربي من سنترال بارك، يستضيف دوّار كولومبوس أكثر من 100 بائع يبيعون الملابس، والهدايا، والوجبات الخفيفة، والمشروبات في سوق عيد الميلاد.

برشلونة، اسبانيا

لحظة وصول فنانين يرتدون زي الملوك الثلاثة - ملكيور وكاسبار وبالتازار - على متن قارب إلى شاطئ بوغاتيل في برشلونة، خلال احتفالات عيد الغطاس عام 2021, plain_text Credit: Pau Barrena/AFP/Getty Images

ويمكن لأي شخص تمديد إجازته حتى اليوم الثاني عشر من عيد الميلاد، المعروف أيضًا باسم يوم الملوك الثلاثة أو عيد الغطاس - واللحاق بعرض مبهر في برشلونة.

وفي مساء يوم 5 يناير/ كانون الثاني، يصل 3 أشخاص في هيئة ملوك (يُعرفون أيضًا باسم "الحكماء الثلاثة") يرتدون ملابس مخملية إلى ميناء المدينة في سانتا يولاليا، على متن سفينتهم الخاصة، وسط إطلاق المدافع والألعاب النارية.

سان فرناندو، الفلبين

مدينة سان فرناندو، الفلبين, plain_text Credit: Vejay Villafranca/Bloomberg/Getty Images

إذا كان لآسيا عاصمة لعيد الميلاد، فإن سان فرناندو في الفلبين ستكون المرشحة الأولى.

وتشتهر المدينة الواقعة شمال غرب مانيلا بمهرجان المصابيح العملاقة الذي يبدأ في 17 ديسمبر/ كانون الأول وينتهي في 1 يناير/ كانون الثاني.

ويعود تقليد صناعة الفوانيس في سان فرناندو إلى أواخر القرن الثامن عشر.

نيروبي، كينيا

نيروبي، كينيا, plain_text Credit: Boniface Muthoni/SOPA Images/Shutterstock

يكمن سحر عيد الميلاد في فوضى الاحتفالات في العاصمة الكينية.

وسيجد الزوار موسيقى صاخبة تدوي بلغات مختلفة في متاجر متنوعة، وعلى متن وسائل النقل العام، وفي طوابير طويلة في المطاعم والمحلات التجارية

وقد تعني زيارة منزل أحد الأصدقاء تناول طبقًا يمتلئ بخبز مسطح، أو أرز حار معروف باسم "بيلاو" واللحوم المشوية - أو نياما تشوما باللغة السواحيلية.

ويمكن للزوار التنزّه في غابة كارورا ذات المناظر الخلابة، وهي ملاذ لعشاق الهواء الطلق.

ويوفر منتزه نيروبي الوطني المميز خيارات رحلات السفاري للزوار، لمشاهدة وحيد القرن، والأسود، والزرافات من بين الحيوانات الأخرى.