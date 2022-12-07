شاهد "موقع جغرافي خطر" سيدفعك لمراقبة خطواتك عند زيارته بتركيا

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بوادي "هورما" في شمال تركيا؟ ويحتضن بين زواياه العديد من الأماكن الخلّابة، والتي تتجلى جمالياتها بجسر خشبي يصل طوله إلى 3 كيلومترات.

وقام الثنائي الإيراني، زينة فرحاني وفرشيد دارفيشي، بزيارة هذا الوادي لـ4 مرات حتى الآن (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويُعتبر الوادي مقصدًا مثاليًا لمحبي التنزه، وأولئك الذين يرغبون في رصد جماليات الطبيعة.

ولكن، يجب المرور عبر الوادي من خلال جسر خشبي، مخصص للزوار والسيّاح، إذ أوضح موقع "Visit My Turkey" أن السبب يعود إلى موقعه الجغرافي الخطر.

وعندما يسير الزوار على الجسر الخشبي، سيمرون ببعض المناطق الضيقة التي يدخل إليها القليل من الضوء فقط.

وقال الثنائي الإيراني لموقع CNN بالعربية: "جنة لا تصدّق.. جمال الطبيعة رائع.. والسير على جسر خشبي مرتفع عن الأرض، يجعلك تشعر أنك معلقًا بين الأرض والسماء".

وواجه الثنائي بعض التحديات أثناء توثيق زيارتهما لوادي "هورما"، أبرزها اختلاف سطوع الضوء في أماكن مختلفة، وخطر سقوط كاميرتهما بالوادي العميق.

وإذا كنت تعاني من رُهاب الأماكن المرتفعة، فلا ينصحك الثنائي بزيارة الوادي.

وكان وادي "هورما" من بين الأماكن الأولى التي زارها كلًا من فرحاني ودارفيشي في شمال البلاد، بهدف إظهار المناطق السياحية والطبيعة المميزة لتركيا، ومشاركة تجربتهما مع الآخرين.

وقال الثنائي: "وجدنا أن تركيا هي واحدة من البلدان التي تحتضن الكثير من جمال الطبيعة، لذلك قررنا زيارة جميع مناطق الجذب.. استمتعنا جدًا في شمال تركيا، ووجدنا أن هناك العديد من الأماكن التي قد تستغرق سنوات لزيارتها".