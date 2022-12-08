"الوحش".. لقطات قريبة جدًا تظهر قوّة شلال "ديتيفوس" الآيسلندي

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

جبال وشلالات تشبه مشهدًا من فيلم "سيد الخواتم".. إليك ما يجعل جزر فارو وجهة تستحق الزيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميز آيسلندا بالعديد من الشلالات الرائعة، التي تدفع بعشاق الطبيعة للسفر آلاف الكيلومترات بغية مشاهدتها عن قرب، كما فعل بالضبط المصور الهندي، محمد ابراهيم.

وإذا كنت تنوي زيارة آيسلندا، فلابد لك من زيارة شلال "ديتيفوس"، حيث ستستمتع بطبيعة ساحرة تنقلك من عالم الواقع إلى عالم الخيال.

Credit: Mohammed Ibrahim

يقع في حديقة "فاتناجوكل الوطنية"، شمال شرق آيسلاندا، ويعتبر أحد أكثر المواقع شهرة في البلاد. ويتميز بكونه ثاني أقوى شلال في أوروبا، بعد شلالات الراين في سويسرا، بحسب ما أوضحه ابراهيم.

Credit: Mohammed Ibrahim

وبحسب ما ذكره موقع Guide to Iceland الإلكتروني، يبلغ عرض الشلال 100 متر، ويصل ارتفاعه إلى 44 مترًا، وصولاً إلى وادي Jökulsárgljúfur.

ويبلغ متوسط تدفق المياه حوالي 193 مترًا مكعبًا في الثانية ( أي 6,186 قدمًا مكعبًا).

Credit: Mohammed Ibrahim

وعندما قرّر المصور الهندي زيارة "ديتيفوس"، كانت توقعات الطقس تشير إلى نسبة غطاء سحابي قدرها 30٪، وعدم وجود ضباب. لكن ما أن وصل إلى المكان، كانت المنطقة المحيطة به مغطاة بضباب كثيف للغاية والرؤية منخفضة.

وإذا كنت ترغب بزيارة الشلال، يُستحسن عند غروب الشمس وشروقها، حيث ينعكس ضوء ذهبي جميل جدًا فوق المياه المتساقطة والمناطق المحيطة بالشلال.

وحازت الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، لا سيّما أنّ الموقع يبدو كأنه من خارج هذا الكوكب.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويشتهر "ديتيفوس"، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "الوحش"، بقوته وليس بجماله فحسب. ومع ذلك، يصف ابراهيم الشلال بـ"الرائع".

وقال: "إنه ضخم على نحو يصعب تصديقه، لكن يجب أن تقترب منه أكثر مما تعتقد حتى تسمع صوت سقوط الشلال".

وتبلغ قوة الشلال ذروتها خلال فصل الصيف. ويُفضّل تجنّب زيارته خلال فصل الشتاء بسبب خطر الانزلاق على الجليد.

ويأمل ابراهيم بزيارة آيسلندا مجددًا لاستكشاف هذا البلد الجميل أكثر.