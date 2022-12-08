غرامة بقيمة 478 دولارًا.. لأنّه أمال مسند مقعده في القطار للخلف!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن الجدل القائم حول إذا كان مقبولًأ الاتكاء على مقعدك أثناء السفر، يأخذ منعطفًا جديدًا في مقاطعة هونان الصينية، بعد تغريم رجل بسبب إرجاع مقعده إلى الخلف على متن قطار.

وألقى قرار المحكمة الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الضوءعلى نظرة المسؤولين السلبية حول حادثة وقعت خلال شهر مارس/ آذار الماضي، التي تعرض فيها جهاز حاسوب محمول خاص بطالب جامعي، لم يكشف إلا عن لقبه، وانغ، لأضرار، أثناء تواجده على متن قطار متجه إلى مدينة ووهان.

وكان وانغ يستخدم جهاز الحاسوب الذي اشتراه في الآونة الأخيرة، على طاولة ظهر المقعد أمامه، القابلة للطي، عندما قام الرجل الذي يشغل ذاك المقعد، ويدعى ليو، بإرجاعه مباشرة على الحاسوب المحمول الخاص بـ وانغ، ما أدى إلى كسر الشاشة.

وبعد إصلاح جهاز الحاسوب المحمول الخاص به، رفع وانغ دعوى على ليو بغية تحصيل مبلغ 4788.50 يوان صيني، أي 685 دولارًا أمريكيًا، لتغطية كلفة الإصلاحات والسفر إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

وقضت محكمة الشعب بمقاطعة شيانجين في هونان، بأن الطرفين مسؤولان جزئيًا عما حدث، حيث كان ليو مخطئًا بنسبة 70% لأنه أرجع مقعده في المقام الأول، كما أن وانغ مُلام بنسبة 30% لأنه كان يجب أن يكون أكثر حذراً.

نتيجة لذلك، أُمر ليو بدفع 3341.45 يوان صيني، أي 478.15 دولارًا، وهو 70% من المبلغ الذي رفع وانغ دعوى قضائية من أجله.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى نشر إخطارات في القطار لتذكير الركاب بمراجعة الراكب خلفهم قبل إمالة مقاعدهم.

ورغم أنّ هذه الحالة تبدو كأنها حادثة منفصلة، إلا أن النقاش حول آداب إرجاع المقعد يثير الجدل منذ فترة طويلة.

وحتى الآن، كان الجدال يقتصر على الطائرات غالب الأحيان.

لكن، مع قيام المزيد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات قصيرة المدى وتشجيع المسافرين على اتخاذ خيار أكثر مراعاة للبيئة في السفر بالقطار، فقد يتسبب ذلك بمزيد من المشاكل متّصلة بآداب النقل، إسوة بشركات الطيران.