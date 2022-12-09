دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، متفوقًا على جوازات السفر الدول الأوروبية من حيث التنقل، وذلك بحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويظهر الترتيب أن جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى، إذ يسمح الدخول لـ180 دولة بسهولة، بينها 121 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و59 دولة أخرى مع تأشيرة عند الوصول، وهو ما يزيد على 7 دول عن جوازات سفر ألمانيا، والسويد، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا وكوريا الجنوبية التي حلّت في المرتبة الثانية، وتتيح لحاملي جوازاتها الدخول إلى 173 دولة.

ويقدم مؤشر "باسبورت إندكس" تصنيفًا لـ193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم - جمهورية الصين، وتايوان وماكاو، (الصين) وهونغ كونغ (الصين)، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. ويتم استبعاد المناطق التي تم ضمّها إلى دول أخرى.

يعرض لكم الإنفوغراف أعلاه ترتيب المراكز العشرة الأولى لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022:

الإمارات (180 وجهة سفر) ألمانيا، والسويد، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية (173) الدنمارك، وبلجيكا، والبرتغال، والنرويج، وبولندا، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا (172) التشيك، واليونان، والمجر، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا (171) سنغافورة، مالطا، ليتوانيا، سلوفكيا، وكندا (170) إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (169) أيسلندا وليختنشتاين (168) قبرص، وكرواتيا، ورومانيا (167) ماليزيا (165) موناكو (163)

وجاء جواز سفر أفغنستان في المرتبة الـ97 والأخيرة عالميًا، مع سهولة الوصول إلى 38 دولة فقط.