سعودي يمتطي قرشًا حوتيًا ويسبح معه بمرونة في البحر الأحمر

نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد يحبس الأنفاس، يقفز صيّاد سعودي على ظهر قرش حوتي في البحر الأحمر، على مسافة تبعُد حوالي 25 كيلومترًا عن مدينة ينبع.

واعتاد زاكي الحربي، صاحب حساب "أبو وديع والحوت" عبر تطبيق "سناب شات"، مشاهدة القرش الحوتي بشكل سنوي، لا سيّما عندما تبدأ مواسم عبوره البحر الأحمر.

وفي مقطع فيديو عفوي وثّقه من رافقوه في إحدى رحلات الصيد، يظهر الحربي يسبح بمرونة كبيرة مع القرش الحوتي.

ويبلغ طول هذا النوع من القرش حد 10 أمتار.

وكان السبب الرئيسي من وراء ركوبه على ظهر القرش الحوتي إزالة إحدى السنانير العالقة في جسمه.

وكان يوم الحربي "استثنائيًا" بعدما نجح بإنجاز هذه المهمة.

وأَصبحت الحيتان تتنافس للّعب مع الصيادين، وفق ما يظهره مقطع الفيديو أعلاه.

وفي الواقع، يهرب غالبية الصيادين من القرش الحوتي، خوفًا من أن يتسبّب بقلب قواربهم.

وقال الحربي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "إنه ليس شرسًا، بل يلعب ويتلمّس القارب بظهره".



وبينما يوجد ما يزيد عن 10 حيتان، كان الحربي يقلقه أمر واحد فقط.

ببساطة، كان يخاف الصيّاد السعودي من وجود أسماك القرش مع هذه الحيتان.

حاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين اعتبروا الحربي شجاعًا وصاحب قلب قوي.

وفي المقابل، وصفه بعض الصيادين بأنه "متهوّر". ولكن ما لا يعلمه كثيرون هي العلاقة التي تربط الحربي بهذه الحيتان، التي يقابلها بشكل سنوي.