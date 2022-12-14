نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكنك تصوّر نفسك مستلقيًا على لوح تزلج على الماء، وتحتك تسبح مجموعة من أسماك القرش والراي اللاسع.. إنه لأمرٌ مرعب، أليس كذلك؟

يوثّق المصوّر الفوتوغرافي رافان أحمد، هذا المشهد في جزر المالديف، التي تشتهر بسحر طبيعتها، ومياهها الزرقاء الصافية، وشواطئها الهادئة المنعزلة.

لطالما شعر أحمد، من جزر المالديف، بارتباط وثيق مع المحيط، حيث يمارس ركوب الأمواج، والغوص، ويستأنس بالجلوس على شاطئ البحر.

وبسبب حبّه الكبير للتصوير، لا يستطيع القيام بأي نشاط من دون إحضار كاميرته معه.

صوّر أحمد مقطع الفيديو أعلاه مستخدمًا DJI Mavic Pro 2، وكان محظوظًا بالحصول على هذا المشهد الجوي الساحر.

وقال في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "من الآمن أن تسبح مع أسماك القرش والراي اللاسع، فعلى غرار أي كائن بحري آخر، لن تبادر هذه الحيوانات بالهجوم طالما أنها لم تشعر بأي نوع من التهديد".

ولاقى الفيديو رواجًا في أنحاء العالم، ولفت انتباه العديد من الأشخاص، بحسب ما أوضح أحمد.

وبعد يومين من نشره على إنستغرام، حصد الفيديو ملايين المشاهدات على العديد من المنصات الاجتماعية، وتلقى المصور الكثير من الرسائل الإيجابية من قبل متابعين حول العالم.

ووفق ما ورد على موقع وزارة البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا الإلكتروني، تتمتع المالديف بتنوع بيولوجي غني للغاية، لا سيما داخل الشعاب المرجانية، ما يجعلها واحدة من أكثر النظم البيئية البحرية تنوعًا في العالم.

وتلعب النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية دورًا رئيسيًا في تمكين المستوطنات البشرية في جزر المالديف من خلال تنظيم المناخ، وتخفيف العواصف، وحماية السواحل.

وسيحرص رافان بدوره على متابعة الغوص، ورصد مشاهد ساحرة لجزر المالديف، متأملًا أن يصبح رائد أعمال ناجح في مجال الضيافة، خلال السنوات الخمس التالية.