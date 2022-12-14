نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

بعد عامين على انطلاق جائحة كورونا.. كيف يبدو قطاع السفر عام 2022؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن عام 2023، سيكون مُخصصًا لـ"السفر الانتقامي". ومع أنّ معظم الوجهات أصبحت مفتوحة مرّة أخرى، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ جميع المعالم السياحية الجاذبة خرجت من الجائحة سالمة.

واستفادت بعض المعالم من توقّف السياحة لإعادة تشكيل بناها التحتيّة، أو تحديثها، بينما ودّعت بعضها الجماهير للأبد.

وقبل وضع خطة سفرك التالية، إليك لائحة ببعض الأماكن التي تحتاج إلى شطبها من مخططاتك عام 2023، في الحد الأدنى:

شارع القطار في هانوي، فيتنام

شارع القطار في فيتنام., plain_text Credit: Alexey Pelikh/Adobe Stock

لطالما كان شارع القطار في العاصمة الفيتنامية مثيرًا للجدل.

واشتهر الشارع بالقطارات التي تتحرّك على طول المسارات، وعلى بُعد بوصات فقط من المنازل والمتاجر.

وأصبح المكان رائجًا لدى السياح الذين أحبوا الإثارة الناتجة عن أخذ الصور فوق السكك الحديدية.

ورُغم مظهرها القديم، إلا أن المسارات لا تزال قيد الاستخدام.

ولم تتحوّل السياحة المفرطة في شارع القطار إلى مصدرٍ إزعاج فحسب، بل شكّلت مشكلة تتعلّق بالسلامة، فاضطرّت القطارات أحيانًا لتغيير مسارها في اللحظة الأخيرة لتجنب الأشخاص.

وفي خريف عام 2022، أُلغيت تراخيص تشغيل جميع الأعمال التجارية في شارع القطارات، ونُصبت الحواجز لإبعاد الأشخاص.

المتحف الأرضي، لوس أنجلوس

حظي المتحف بمعجبين معروفين مثل الفنانة بيونسيه. , plain_text Credit: Dawn Kirkpatrick

اكتسب متحف "Underground Museum"، الذي وضع تصوّره الثنائي الفني نوا، وكارون ديفيس، سمعة جيّدة لجهة دعم أعمال الفنانين الملونين.

واحتل المتحف عددًا من واجهات المتاجر الصغيرة في حي "برنال هايتس"، وكان عبارة عن مكتبة، ومركز مجتمعي في الوقت ذاته، كما أنه ظل قائمًا بعد وفاة نوا ديفيس عام 2015.

لكن الجائحة ألقت بثقلها الكبير على المتحف، وتسببت بإغلاقه عام 2022.

وإلى الآن ما زال الأمر مبهمًا حول ما جرى وحول إذا كان المتحف سيُفتح مجددًا في مكان آخر، وبطلة أخرى.

"حديقة جورونغ" للطيور، سنغافورة

احتضنت الحديقة أكثر من 3،500 طائر. , plain_text Credit: tang90246/Adobe Stock

أعلنت أكبر حديقة للطيور في آسيا إغلاقها في أغسطس/آب من عام 2022، بعد مرور أكثر من 50 عامًا على افتتاحها في سنغافورة.

لكن هناك أخبار سارّة لمعجبي الحديقة، فهي لن تختفي.

وبدلاً من ذلك، ستنضم الحديقة إلى العديد من مناطق الجذب السياحية والطبيعية السنغافورية الشهيرة الأخرى لإنشاء مركز جديد للسياحة البيئية بمناطقها الشمالية.

وتُدعى التجربة الجديدة مشروع "Mandai Rejuvenation"، ومن المقرّر افتتاح حديقة الطيور، التي أُعيدت تسميتها إلى "Bird Paradise"، عام 2023.

وسيتم افتتاح الأجزاء الأخرى من المشروع بين عامي 2024 و2025.

متحف كُتّاب دبلن، أيرلندا

أغلق هذا المتحف أبوابه عام 2022. , plain_text Credit: Thornton Cohen/Alamy Stock Photo

جاء بعض أهم مؤلفي الأدب الإنجليزي من أيرلندا، واحتفل متحف كُتّاب دبلن بهذا التراث الأدبي.

ومثل العديد من مناطق الجذب السياحي حول العالم، أُغلق المتحف في مارس/آذار 2020، وكان يفترض أن تكون فترة الإغلاق مؤقتة.

لكن اتّضح أنها كانت نهاية المتحف.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلنت "Failte Ireland"، هيئة السياحة الوطنية الأيرلندية التي امتلكت وأدارت المتحف، أنه سيُغلق نهائيًا، وشرحت أنه "لم يعد يلبي توقعات الزائر المعاصر للمتاحف من حيث إمكانية الوصول، والعرض، والتفسير".

مطعم "مملكة جامبو" العائم، هونغ كونغ

مطعم "مملكة جامبو" العائم في هونغ كونغ. , plain_text Credit: Justin Chin/Bloomberg/Getty Images

ولم يكن الزمن رحيمًا على "مملكة جمبو"، الذي كان يومًا أكبر مطعم عائم في العالم.

وظهر المطعم في عشرات الأفلام، والبرامج التلفزيونية، وزاره أشخاص مثل الملكة إليزابيث الثانية، وتشاو يون فات، لكنه أصبح أقل شعبيّة بين السكان المحليين والسياح على مر الأعوام.

وكانت تكاليف الاحتفاظ بالسفينة المكوّنة من ثلاث طبقات مرتفعة، كما تراجعت السياحة في هونغ كونغ وسط عمليات إغلاق، وقيود كورونا الصارمة.

وبعد فشل محاولات عدّة لبيع السفينة لمشترٍ محلي من هونغ كونغ، كانت السفينة في طريقها إلى حوض بناء سفن في جنوب شرق آسيا عندما غرقت بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

متحف تكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مدينة نيويورك

أُغلق هذا المتحف الصغير عام 2022، ولكنه سيحافظ على حضوره الرقمي. , plain_text Credit: Mark Lennihan/AP

قبل افتتاح المتحف والنُصُب التذكاري الوطني لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، في "غراوند زيرو"، تواجد متحف يُدعى "9/11 Tribute Museum" لتكريم الضحايا.

وافتُتح المتحف عام 2006 من قبل أحبّاء الضحايا الذين لقوا حتفهم في هجمات مركز التجارة العالمي عامي 1993، و2001.

وبسبب الخسائر الماليّة الناجمة عن الجائحة، ودّع المتحف جمهوره في صيف هذا العام.

متحفا "TeamLab Borderless" و"Edo-Tokyo Museum"، طوكيو

يُعتبر "TeamLab Borderless" تجربة رقميّة بالكامل. , plain_text Credit: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

يخضع متحفان يابانيان لفترة انتقالية هذا العام.

ورُغم تواجدهما في طوكيو، إلا أن المتحفين مختلفان تمامًا.

ويركّز متحف "Edo-Tokyo" التاريخي التقليدي على الثقافة اليابانية، بينما يُعتبر "TeamLab Borderless" تجربة رقميّة بالكامل.

وأعلن متحف "Edo-Tokyo" إغلاقه لـ3 أعوام على الأقل لخضوعه لعملية تجديد.

ويقول ممثلو المتحف إنه سيُفتح مجددًا أواخر عام 2025، أو مطلع عام 2026.

وبالنسبة لـ"TeamLab Borderless"، الذي توجّه كتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بالمتحف الأكثر زيارة في العالم، فسينتقل من أودايبا إلى منشأة جديدة في إطار مشروع "Toranomon-Azabudai" المرتقب بشدة، الذي من المقرّر الانتهاء منه عام 2023.

ولم يتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاح المتحف حتّى الآن.

متحف لندن، المملكة المتحدة

تأسس المتحف عام 1912. , plain_text Credit: Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

سينتقل المتحف، الذي تأسّس عام 1912، من منزله الحالي في "جدار لندن" إلى السوق العام القريب، وهو موقع مهجور سابقًا سيخضع للتجديد.

وستتم إعادة تسمية الوجهة باسم "متحف لندن"، وتمديد ساعات العمل يومي الجمعة والسبت، وتشجيع الأشخاص على زيارة الأعمال التجارية الصغيرة المحلية القريبة.

ومن المقرّر افتتاح المتحف عام 2026.