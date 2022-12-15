مدينة عربية تحتل المركز الثاني على قائمة أفضل مدن العالم لعام 2022!

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان لأوروبا حصّة الأسد من السياحة عام 2022، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة يورومونيتور (Euromonitor) لأبحاث السوق، ومقرّها المملكة المتحدة.

وفي كل عام، يقارن تقرير Euromonitor السنوي جاذبية 100 مدينة في العالم وفقًا لـ6 فئات، أو "ركائز"، هي: السياسة والأداء السياحي، والاستدامة، والبنية التحتية، والصحة، والأمان، والأداء الاقتصادي.

في المرتبة الثانية، استحوذت دبي على أكبر عدد من الوافدين الدوليين لكل مدينة، ما يجعلها رائدة ضمن فئة أداء السياحة., plain_text Credit: Sergey/Adobe Stock

وفي حقبة ما قبل الجائحة، عندما صنّف المؤشر الوجهات الرائدة بحسب عدد الوافدين الدوليين، تصدرت الوجهات الآسيوية القائمة، مع حلول هونغ كونغ وبانكوك في المرتبة الأولى.

والآن، للعام الثاني على التوالي، تحل باريس في المركز الأول في مؤشر أفضل 100 مدينة لعام 2022، في حين أن ثماني مدن أوروبية مجاورة حلت في المراتب العشر الأولى.

حظيت قطاعات الأعمال في العاصمة الهولندية أمستردام بالإشادة, plain_text Credit: Sergey Borisov/Adobe Stock

وأشاد التقرير الجديد، الذي حصلت عليه CNN حصريًا، بالعاصمة الفرنسية باعتبارها "الوجهة الأفضل أداءً في العالم"، نظرًا "لأدائها الاستثنائي ضمن فئات السياسة، وجاذبية السياحة، والبنية التحتية السياحية، والأداء السياحي".

"عام إيجابي"

احتلت كل من مدريد وبرشلونة تباعًا المركزين الرابع والتاسع، مع بروز ثلاث مدن إسبانية أخرى في الترتيب العام., plain_text Credit: Arto/Adobe StockArto/Adobe Stock

واحتلت دبي المرتبة الثانية مجدّدًا على القائمة، لكنها تفوّقت بعدد الوافدين الدوليين الفعليين.

وأجريت أكثر من 12 مليون رحلة إلى دبي هذا العام، أي نحو ضعف أداء العام الماضي.

وقد يرجع الفضل بذلك لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي استمر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لغاية مارس/ آذار 2022.

وعالميًا، ازداد عدد الرحلات الوافدة إلى الداخل بنسبة تزيد عن 80% هذا العام.

روما، إيطاليا, plain_text Credit: Yasonya/Adobe Stock

وقال التقرير: "فيما اعتُبر عام 2022، إيجابيًا على قطاع السفر، فإن الطريق إلى التعافي الكامل بعد الجائحة طويلًأ، وما برح الدعم الحكومي حاسمًا في جميع المناطق".

وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والحرب في أوكرانيا، عوامل يحتمل أن تؤثر على سرعة انتعاش السياحة.

آسيا على الرادار

شهدت عاصمة المملكة المتحدة عامًا جيدًا، وتقدمت مرتبتين منذ قائمة عام 2021., plain_text Credit: f11photo/Adobe Stock

وظهرت 40 مدينة أوروبية في الترتيب، بينها 6 مدن إيطالية، و5 مدن إسبانية، و4 مدن يونانية، بين الوجهات الأهم في أوروبا الغربية.

وفي المراكز العشرة الأولى، احتلت أمستردام المركز الثالث، ومدريد المركز الرابع، وروما المركز الخامس، ولندن المركز السادس متقدمة مرتبتين هذا العام. واحتلت ميونيخ المركزين السابع والثامن على التوالي، واحتلت برشلونة المركز التاسع، وجاءت نيويورك في المركز العاشر، رغم أنّ التقرير أشار إلى أن المدن الأمريكية أظهرت "انتعاشًا قويًا في أداء السياحة" بشكل عام.

وكان أداء آسيا متباينًا على المستوى الإقليمي بسبب قيود السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19"، لكن المدن الآسيوية حقّقت بعضًا من أكبر القفزات في الأداء، إذ تقدّمت سنغافورة 30 مرتبة على القائمة، وحظيت بإشادة Euromonitor لكونها "الوجهة الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية، إذ تتمتّع بضرائب مبسّطة، وعدد كبير من الموظفين البارعين".

وكان أداء أفريقيا والشرق الأوسط أفضل لجهة الصحة والأمان.

وكان السفر داخل المنطقة، وتخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وانتعاش السفر الدولي، عوامل أساسية لجاذبية المدن التي تألقت خلال عام 2022.

ومع ذلك، ذكر التقرير أنّ "آسيا، هي المنطقة التي يجب مراقبتها عام 2023، حيث من المؤكد أن عودة السفر الدولي، سواء في الداخل أو الخارج، سيحدث تغييرًا في التصنيف العالمي".

وفي ما يلي أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022، بحسب مؤشر Euromonitor: