ما هي الفنادق العشر الأكثر قيمة في العالم لعام 2022؟

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارف عام 2022 على نهايته، وعليه، يحتاج معظمنا لقضاء إجازة طويلة يبتعد خلال عن ضغوطات العمل والحياة، ويستعد لاستقبال عام 2023.

وما من فكرة أفضل من حجز مدة إقامتك في أكثر الفنادق قيمة بالعالم لعام 2022، بحسب تصنيف نشره موقع Brand Directory.. أليس كذلك؟

الفنادق الأكثر قيمة في العالم لعام 2022، هي:

فندق هيلتون

سلسلة فنادق حياة

فندق هوليداي إن

فندق هامبتون

فندق ماريوت

فندق دبل تري من هيلتون

فندق شانغريلا

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال

فنادق ايمبيسي سويتز

فندق كراون بلازا

ارتفعت قيمة علامة هيلتون التجارية بنسبة 58٪ لتصل إلى 12.0 مليار دولار أمريكي. ومدّد الفندق فترة حكمه كعلامة تجارية للفنادق الأكثر قيمة في العالم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة استشارات تقييم العلامات التجارية الرائدة، Brand Finance.

تضع Brand Finance تحت الاختبار، حوالي 5 آلاف فندق من أبرز العلامات التجارية، وتنشر حوالي 100 تقرير، وتبرز ترتيب العلامات التجارية في مختلف القطاعات والبلدان.

ولا تزال قيمة حوالي ثلثي أفضل 50 علامة فندق تجارية أدنى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وقال المدير الفني لـBrand Finance، أليكس هايغ: "تسبب الاضطراب العالمي للسفر بسبب جائحة كوفيد-19، باضطراب كبير في قيم العلامات التجارية.. لكن، يدرك العملاء أنّ الفنادق غير مسؤولة عن هذا الاضطراب".

وتابع: "تمكنت علامات الفنادق التجارية من اكتساب ثقة العملاء من جديد في عالم ما بعد الجائحة".

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الفنادق في الإنفوغراف أعلاه:

