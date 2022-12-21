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آلاف السيّاح يحتفلون بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك في مصر

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تعكس لحظة تعامد الشمس على معابد الكرنك.

وشهد أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي على هذه الظاهرة صباح اليوم.

وأفاد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنّ الشمس أشرقت على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و31 دقيقة صباحًا، بدءًا من البوابة الشرقية، مرورًا بقدس الأقداس، وكافة محاور المعبد، حتى البوابة (البيلون) الرئيسية.

وأكّد أن منطقة آثار الكرنك قامت بتنظيم دخول كافة الزائرين، خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة، على نحو يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنّب حدوث أيّ ازدحام. 

ووفقًا لما نقلته وزارة السياحة والآثار المصرية، في وقت سابق، أوضح مدير عام آثار الكرنك، مصطفي الصغير، أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصري القديم وبراعته في الربط بين علوم الفلك والهندسة المعمارية، وحرصه على ذلك طوال 2000 عام، المدة التي استغرقها بناء معبد الكرنك.

وتحدث هذه الظاهرة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، الذي يوافق رسمياً بداية فصل الشتاء.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ معابد الكرنك تعتبر إحدى أهم المعالم الأثرية في الأقصر، حيث تغطي مساحة 60 فدانًا.

وتفصل الأقصر عن الكرنك 3 كيلومترات يتخلّلها عدد كبير من تماثيل أبي الهول الصغيرة المتنصبة على جانبي الطريق، أو ما يعرف بطريق الكباش.

وتعد معابد الكرنك متحفًا مفتوحًا لحضارة وتاريخ القدماء المصريين. وتضم خليطًا من الأنماط المعمارية المختلفة المشيّدة لملوك مصر، التي يمتد تاريخها من الأسرة الثانية عشرة حتى العصر اليوناني الروماني.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنه معلم "يبهر الزائر لعظمة بنيانه".

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