دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يهتم المصوّر الهندي، جاغديب راجبوت، بتصوير الحياة البريّة، مع التركيز على الثدييّات الكبيرة، والطيور على نحو خاص. ولدى زيارته حديقة "كيولاديو" الوطنية في الهند، تمكّن راجبوت من توثيق مشهدٍ طريف جمع بين الإثنين.
كان المصوّر في المكان حيث وضع فيها طائر من نوع الكركي ساروس (Sarus Crane) بيضة في عش له.
واستذكر المصوّر الموقف في مقابلة له مع موقع CNN بالعربية، وقال: "عندما اقترب هذا الثور الأزرق من العش، فتح طائر الكركي، أطول طائر يستطيع الطيران في العالم، جناحيه الهائلين، وهاجم الثور".
وبعد ضغطه على زر الكاميرا في التوقيت والمكان المناسبين، تمكّن المصوّر من توثيق هذه الصورة الطريفة التي وصلت إلى نهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.
وبدلاً من رؤية مطاردة بين الكائنين، تُظهر الصورة ما وصفه راجبوت بمخلوق "بيغاسوس"، الحصان الطائر في الأساطير الإغريقية.
وأدهشت الصورة كل من رآها، ورأى البعض أن مدى واقعيّتها جعلهم يعتقدون أنّها مُعدّلة عبر برنامج لتعديل الصور.
وأكّد المصور: "قدمت (الصورة) خدعة بصرية بطريقة شبه مثاليّة أذهلت الناس".
قبل 45 عامًا، كان التصوير الفوتوغرافي مجرّد هواية بالنسبة للهندي، وكان والده يهوى التصوير أيضًا. لكنّ هذه الهواية تحوّلت إلى شغف بالنسبة لراجبوت على مرّ الأعوام.