صورة "حصان طائر" في الهند تُذهل الناس.. ما علاقتها بالأساطير الإغريقية؟

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يهتم المصوّر الهندي، جاغديب راجبوت، بتصوير الحياة البريّة، مع التركيز على الثدييّات الكبيرة، والطيور على نحو خاص. ولدى زيارته حديقة "كيولاديو" الوطنية في الهند، تمكّن راجبوت من توثيق مشهدٍ طريف جمع بين الإثنين.
كان المصوّر في المكان حيث وضع فيها طائر من نوع الكركي ساروس (Sarus Crane) بيضة في عش له.

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
وثق المصور جاغديب راجبوت هذه الصورة الطريفة في حديقة "كيولاديو" الوطنية بالهند. , plain_textCredit: Jagdeep Rajput

واستذكر المصوّر الموقف في مقابلة له مع موقع CNN بالعربية، وقال: "عندما اقترب هذا الثور الأزرق من العش، فتح طائر الكركي، أطول طائر يستطيع الطيران في العالم، جناحيه الهائلين، وهاجم الثور".

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
صورة وثقها راجبوت لفيل صغير. , plain_textCredit: Jagdeep

وبعد ضغطه على زر الكاميرا في التوقيت والمكان المناسبين، تمكّن المصوّر من توثيق هذه الصورة الطريفة التي وصلت إلى نهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
يهتم المصور بتوثيق طيور الأراضي الرطبة. , plain_textCredit: Jagdeep Rajput

وبدلاً من رؤية مطاردة بين الكائنين، تُظهر الصورة ما وصفه راجبوت بمخلوق "بيغاسوس"، الحصان الطائر في الأساطير الإغريقية.
وأدهشت الصورة كل من رآها، ورأى البعض أن مدى واقعيّتها جعلهم يعتقدون أنّها مُعدّلة عبر برنامج لتعديل الصور.

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
يركّز المصور أيضًا على الثدييات الكبيرة. , plain_textCredit: Jagdeep Rajput

وأكّد المصور: "قدمت (الصورة) خدعة بصرية بطريقة شبه مثاليّة أذهلت الناس".

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
صورة لطائر الرفراف. , plain_textCredit: Jagdeep Rajput

قبل 45 عامًا، كان التصوير الفوتوغرافي مجرّد هواية بالنسبة للهندي، وكان والده يهوى التصوير أيضًا. لكنّ هذه الهواية تحوّلت إلى شغف بالنسبة لراجبوت على مرّ الأعوام.

في الهند.. مصور يُدهش الأشخاص بصورة لـ"حصان طائر"
أصبح التصوير شغفًا بالنسبة للمصور. , plain_textCredit: Jagdeep Rajput

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.