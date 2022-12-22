دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يهتم المصوّر الهندي، جاغديب راجبوت، بتصوير الحياة البريّة، مع التركيز على الثدييّات الكبيرة، والطيور على نحو خاص. ولدى زيارته حديقة "كيولاديو" الوطنية في الهند، تمكّن راجبوت من توثيق مشهدٍ طريف جمع بين الإثنين.

كان المصوّر في المكان حيث وضع فيها طائر من نوع الكركي ساروس (Sarus Crane) بيضة في عش له.

وثق المصور جاغديب راجبوت هذه الصورة الطريفة في حديقة "كيولاديو" الوطنية بالهند. , plain_text Credit: Jagdeep Rajput

واستذكر المصوّر الموقف في مقابلة له مع موقع CNN بالعربية، وقال: "عندما اقترب هذا الثور الأزرق من العش، فتح طائر الكركي، أطول طائر يستطيع الطيران في العالم، جناحيه الهائلين، وهاجم الثور".

صورة وثقها راجبوت لفيل صغير. , plain_text Credit: Jagdeep

وبعد ضغطه على زر الكاميرا في التوقيت والمكان المناسبين، تمكّن المصوّر من توثيق هذه الصورة الطريفة التي وصلت إلى نهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

يهتم المصور بتوثيق طيور الأراضي الرطبة. , plain_text Credit: Jagdeep Rajput

وبدلاً من رؤية مطاردة بين الكائنين، تُظهر الصورة ما وصفه راجبوت بمخلوق "بيغاسوس"، الحصان الطائر في الأساطير الإغريقية.

وأدهشت الصورة كل من رآها، ورأى البعض أن مدى واقعيّتها جعلهم يعتقدون أنّها مُعدّلة عبر برنامج لتعديل الصور.

يركّز المصور أيضًا على الثدييات الكبيرة. , plain_text Credit: Jagdeep Rajput

وأكّد المصور: "قدمت (الصورة) خدعة بصرية بطريقة شبه مثاليّة أذهلت الناس".

صورة لطائر الرفراف. , plain_text Credit: Jagdeep Rajput

قبل 45 عامًا، كان التصوير الفوتوغرافي مجرّد هواية بالنسبة للهندي، وكان والده يهوى التصوير أيضًا. لكنّ هذه الهواية تحوّلت إلى شغف بالنسبة لراجبوت على مرّ الأعوام.