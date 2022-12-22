"أجمل شتاء في العالم".. ما أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها بدبي؟

نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "في الشتاء كل شيء جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتيًا، فإنه يكون أجمل شتاء في العالم"، هذا ما قاله محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نقلًا عن موقع "أجمل شتاء في العالم" الإلكتروني الجديد.

وبحلول فصل الشتاء، يميل معظم الأشخاص إلى تفادي المراكز التجارية، وإمضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق، والاستمتاع بنسمات الهواء الباردة.

وإذا كنت محتارًا إلى أين تذهب، يقدم الموقع الإلكتروني تجربة تفاعلية تبرز أهم معالم الجذب السياحي في الإمارات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها الرسمي، على موقع إنستغرام.

وفيما يلي، قائمة ببعض المواقع التي يمكنك زيارتها في الإمارات، وتحديدًا مدينة دبي، بحسب ما نقله موقع "أجمل شتاء في العالم".

Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

القدرة

يقصد الأفراد منطقة القدرة للاستمتاع بالنزهات التي يتخلّلها إقامة حفلات الشواء.

وأوضح موقع "أجمل شتاء في العالم" أنّ المنطقة تشتهر بكونها من أفضل مواقع التخييم في دبي، حيث يوجد مخيم القدرة المميز، الذي لا يحتاج سيارة دفع رباعي للوصول إليه، إلّا إذا أردت خوض تجربة القيادة على الكثبان الرملية.

Credit: MOHAMAD ALI HARISSI/AFP via Getty Images

حتا

تتميز حتّا بمناخها المعتدل، الذي يجذب الناس صيفًا وشتاءً.

ويمكنك الاستمتاع بطبيعة حتّا الخلّابة، وأنشطتها الترفيهية المتنوعة، بدءًا من زيارة المواقع الأثرية، وصولًا إلى ركوب الدراجات الجبلية، ومسارات المشي، ورمي السهام، وغيرها.

Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

حي الفهيدي التاريخي

يقع حي الفهيدي في بر دبي، ويتميز بكونه لا يزال يحتفظ بالتصميم التاريخي للمنطقة.

وأوضح موقع "أجمل شتاء في العالم" أنّ الحي يشتهر بأبراج الرياح التقليدية المرتفعة (البراجيل)، التي أُنشأت للمساعدة في تهوئة المنازل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى العديد من الأسواق الشعبية، ومتحف دبي، الذي يعتبر أقدم مبنى في الإمارة.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

حديقة دبي المعجزة

تعد حديقة دبي المعجزة، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، وتضم أكثر من 50 مليون زهرة، و250 مليون نبتة، معروضة في جميع أنحاء المنتزه.

وتعتبر إحدى أشهر مناطق الجذب في المنطقة، إذ تجذب محبي الطبيعة والسيّاح على حد سواء.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

سوق مدينة جميرا

يعتبر هذا السوق نسخة عن الأسواق التراثية العربية، إنّما بلمسة عصرية، حيث يمكنك أن تتجوّل بين ممراته التي تفوح منها رائحة التوابل والعطور الرائعة.

ويمكنك أيضًا الاستمتاع بقضاء وقتك بين المطاعم والمتاجر والمعارض، التي يطلّ عدد كبير منها على الممرات المائية الخلابة.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

"ذي فيو" في النخلة

في هذه الأجواء الجميلة، لا تفوّت فرصة زيارة منصة المراقبة "ذي فيو" في نخلة الجميرا التي ترتفع 240 متراً، في الطبقة 52 من برج "ذا بالم تاور".

وبحسب ما ذكره موقع "أجمل شتاء في العالم"، تضم المنصة مقهى ومعرضاً فنياً يروي قصة تطور نخلة الجميرا، إضافة إلى أحواض "أكواريوم" تفاعلية ومتجراً للهدايا.

Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

محمية دبي الصحراوية

تُعتبر محمية دبي الصحراوية إحدى أكبر المحميات الطبيعية في الإمارات، وتُعدّ من أكثر الوجهات جذباً لمحبّي المغامرات الصحراوية مثل رحلات السفاري، والصيد بالصقور، وركوب الخيل والهجن، والتزلج على الرمال وغيرها.

Credit: Warren Little/Getty Images

شاطئ أم سقيم

يُعتبر شاطئ "سنسيت بيتش"، المعروف بشاطئ "أم سقيم"، ملجأً هادئاً ومميزاً للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس وسحر غروبها، إضافة إلى إطلالاته الرائعة على برج العرب.

ويشتهر هذا الشاطئ بجذبه محبّي النشاطات والرياضات المائية، مثل ركوب الأمواج، وغيرها.