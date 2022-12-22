"أجمل شتاء في العالم".. ما أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها بدبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "في الشتاء كل شيء جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتيًا، فإنه يكون أجمل شتاء في العالم"، هذا ما قاله محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نقلًا عن موقع "أجمل شتاء في العالم" الإلكتروني الجديد.
وبحلول فصل الشتاء، يميل معظم الأشخاص إلى تفادي المراكز التجارية، وإمضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق، والاستمتاع بنسمات الهواء الباردة.
وإذا كنت محتارًا إلى أين تذهب، يقدم الموقع الإلكتروني تجربة تفاعلية تبرز أهم معالم الجذب السياحي في الإمارات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها الرسمي، على موقع إنستغرام.
وفيما يلي، قائمة ببعض المواقع التي يمكنك زيارتها في الإمارات، وتحديدًا مدينة دبي، بحسب ما نقله موقع "أجمل شتاء في العالم".
القدرة
يقصد الأفراد منطقة القدرة للاستمتاع بالنزهات التي يتخلّلها إقامة حفلات الشواء.
وأوضح موقع "أجمل شتاء في العالم" أنّ المنطقة تشتهر بكونها من أفضل مواقع التخييم في دبي، حيث يوجد مخيم القدرة المميز، الذي لا يحتاج سيارة دفع رباعي للوصول إليه، إلّا إذا أردت خوض تجربة القيادة على الكثبان الرملية.
حتا
تتميز حتّا بمناخها المعتدل، الذي يجذب الناس صيفًا وشتاءً.
ويمكنك الاستمتاع بطبيعة حتّا الخلّابة، وأنشطتها الترفيهية المتنوعة، بدءًا من زيارة المواقع الأثرية، وصولًا إلى ركوب الدراجات الجبلية، ومسارات المشي، ورمي السهام، وغيرها.
حي الفهيدي التاريخي
يقع حي الفهيدي في بر دبي، ويتميز بكونه لا يزال يحتفظ بالتصميم التاريخي للمنطقة.
وأوضح موقع "أجمل شتاء في العالم" أنّ الحي يشتهر بأبراج الرياح التقليدية المرتفعة (البراجيل)، التي أُنشأت للمساعدة في تهوئة المنازل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى العديد من الأسواق الشعبية، ومتحف دبي، الذي يعتبر أقدم مبنى في الإمارة.
حديقة دبي المعجزة
تعد حديقة دبي المعجزة، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، وتضم أكثر من 50 مليون زهرة، و250 مليون نبتة، معروضة في جميع أنحاء المنتزه.
وتعتبر إحدى أشهر مناطق الجذب في المنطقة، إذ تجذب محبي الطبيعة والسيّاح على حد سواء.
سوق مدينة جميرا
يعتبر هذا السوق نسخة عن الأسواق التراثية العربية، إنّما بلمسة عصرية، حيث يمكنك أن تتجوّل بين ممراته التي تفوح منها رائحة التوابل والعطور الرائعة.
ويمكنك أيضًا الاستمتاع بقضاء وقتك بين المطاعم والمتاجر والمعارض، التي يطلّ عدد كبير منها على الممرات المائية الخلابة.
"ذي فيو" في النخلة
في هذه الأجواء الجميلة، لا تفوّت فرصة زيارة منصة المراقبة "ذي فيو" في نخلة الجميرا التي ترتفع 240 متراً، في الطبقة 52 من برج "ذا بالم تاور".
وبحسب ما ذكره موقع "أجمل شتاء في العالم"، تضم المنصة مقهى ومعرضاً فنياً يروي قصة تطور نخلة الجميرا، إضافة إلى أحواض "أكواريوم" تفاعلية ومتجراً للهدايا.
محمية دبي الصحراوية
تُعتبر محمية دبي الصحراوية إحدى أكبر المحميات الطبيعية في الإمارات، وتُعدّ من أكثر الوجهات جذباً لمحبّي المغامرات الصحراوية مثل رحلات السفاري، والصيد بالصقور، وركوب الخيل والهجن، والتزلج على الرمال وغيرها.
شاطئ أم سقيم
يُعتبر شاطئ "سنسيت بيتش"، المعروف بشاطئ "أم سقيم"، ملجأً هادئاً ومميزاً للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس وسحر غروبها، إضافة إلى إطلالاته الرائعة على برج العرب.
ويشتهر هذا الشاطئ بجذبه محبّي النشاطات والرياضات المائية، مثل ركوب الأمواج، وغيرها.