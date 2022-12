بينها المغرب.. حملات تسويقية غريبة لوجهات تشجّعك على زيارتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تؤدي مقاطع الفيديو التسويقية، أكانت جيدة أم سيئة، إلى زيادة وعي الناس على وجهات محدّدة، لا سيّما بعد تأثّر قطاع السياحة سلبًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي،بعض الأمثلة لحملات تسويقية عُرضت هذا العام.

جنوب أفريقيا: ولادة جديدة

بعدما كانت تجلس في الظلام، تخرج امرأة شابة إلى النور في مدينة كيب تاون، حيث يتحوّل كل شيء إلى ألوان نابضة بالحياة. ويعرض مقطع الفيديو تجارب مختلفة، بدءًا من رحلات السفاري، إلى ركوب الأمواج، واكتشاف الجمال الطبيعي للبلاد.

رواندا: العب مع ليونيل ميسي

توجه نجوم كرة القدم الأسطوريون في باريس سان جيرمان، وبينهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس، إلى رواندا للمشاركة في حملة زيارة رواندا للعام 2022، التي أطلق عليها شعار بـ Tee off your next adventure in Rwanda.

وفي بداية الفيديو، يظهر حارس المرمى السابق جيروم ألونزو، يلعب الغولف خلال فترة اعتزاله، فتهبط كرته بملعب بارك دي برينس.

ويبدأ اللاعبون بركل الكرة حتى تحُلّق أخيرًا خارج الملعب، وفوق المناظر الطبيعية الخلّابة في رواندا.

فيلنيوس: عيد ميلاد سعيد لـ..؟

تدور الحملة حول الذكرى 700 لتأسيس المدينة، عام 2023.

ووفقًا لما جاء في مقطع الفيديو: "بعدما نسي معظم العالم آخر 699 أعياد ميلاد لفيلنيوس، توصلنا إلى حل للاحتفال بعيد ميلادها الـ700".

والحل يقضي بـ"جمع بطاقات عيد ميلاد متأخرة".

وقد تنسى التاريخ، لكن الاحتفال سيكون غير منسيًا، واصفًا فيلنيوس بـ"700 سنة من الشباب".

أوغندا: افتح عينيك

يعرض مجلس السياحة الأوغندي جمال البلاد من خلال مقطع فيديو مدته دقيقتين، مسلّطًا الضوء على قمم جبالها الثلجية، وتلالها المورقة بالغابات، وبحيراتها الهادئة، وشلالات مياهها، وأنهارها.

لكن سرعان ما تحول تركيز الفيديو إلى شعبها وهم يتناولون الأوغالي، ويرقصون، ويزورون النوادي الليلية في كمبالا.

المغرب

يجمع مقطع الفيديو أعلاه التقاليد التي لطالما اشتُهرت بها البلاد مع المغرب الحديثة، أي تستطيع أيضًا ممارسة الغولف بين الكثبان الرملية، والاستمتاع بالمنشآت الفنية الصحراوية، وغيرها.

الفلبين

إنها دولة شجاعة لا تعرض وجهة واحدة في حملتها التسويقية باهظة الثمن.. وهذا ما فعلته الفلبين في مقطع الفيديو الصادر في شهر يونيو/ حزيران: "الأشخاص يصنعون الوجهة".

ويقول الفيديو: "لإنشاء إعلان سيأسرك، تخطينا المعتاد.. الشمس، والرمل، والممثلين، ولقطات الطائرات بدون طيار، وأغاني البوب، والمؤثرات الخاصة".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين الأشخاص فقط، تأكيدًا على أنهم من "يجعلون وجهاتنا لا تُنتسى وأكثر متعة دومًا".

كوريا: وقت اللعب

يقدم مقطع فيديو "Shall we play Korea"، الذي تم إصداره خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نظرة ممتعة وسريعة على البلاد، حيث تستطيع لعب الغولف وممارسة الطيران المظلي، والاستمتاع برحلات برّية.

أستراليا: شاهد المعالم السياحية مع روز بيرن

حقق فيلم "G'day" الأسترالي، الذي تبلغ مدته تسع دقائق، 19 مليون مشاهدة على يوتيوب في شهره الأول فقط.

ترويجًا للحملة الجديدة "Come and say g'day"، كان الفيلم من بطولة روز بيرن التي أدت دور "روبي"، لعبة كنغر، وويل آرنيت في دور "لوي"، لعبة وحيد القرن.

ويخرج الثنائي من متجر هدايا الحاجز المرجاني العظيم، ويسافران باتجاه التكوين الصخري "أولورو"، ودار أوبرا سيدني، والحاجز المرجاني العظيم، وغيرها من المعالم الأخرى.