أين يقع أوّل منتجع تزلّج في أوروبا يُحظر التدخين داخله؟

نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرّر أن تصبح علامة حظر التدخين، بلونيها الأحمر والأبيض، الإضافة الجديدة التي ترحب بعشاق التزلج من جميع أنحاء العالم بقرية Les Gets الصغيرة، التي تقع في جبال الألب الفرنسية.

في 17 ديسمبر/ كانون الأول، حين فتحت ساحات التزلج في Les Gets أبوابها لموسم الثلج، أصبحت أول منتجع للتزلج في أوروبا يحظر التدخين بمنطقته المشتركة بأكملها، أو بحسب شعار حملته الجديدة: "Les Gets، منطقة خالية من أعقاب السجائر".

وقال بنيامين موغنييه، مدير التسويق لدى منتجع Les Gets للتزلج: "لقد مرّت سنوات على توزيعنا منافض السجائر المجانية، ولم يغيّر ذلك شيئًا [حول] لجهة عدد أعقاب السجائر التي نجدها في نهاية موسم التزلج".

ولفت موغنييه، أنه في الربيع الماضي، قام المنتجع بتنظيم يوم للتنظيف بمشاركة 100 متطوّع، وكانت حصيلة العملية 3 آلاف عقب سجائر ملقاة على طول الجبل".

وأضاف موغنييه أنه على يقين من أن هناك منها المزيد لم يُعثر عليها بعد.

وبهذه اللحظة، قرر اقتراح حظر التدخين داخل المنتجع.

وستقوم شرطة البلدية الفرنسية بدوريات على طول الممرات، وإجراء محاضر ضبط بالمخالفين، على الأرجح.

وثمة منتجعات تزلج لغير المدخنين في أجزاء أخرى من العالم، مثل اليابان ونيوزيلندا وكندا.

يُعرف حوالي 32% من البالغين الفرنسيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا بأنهم مدخنون، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الفرنسية، مقارنة مع 12.5% فقط في الولايات المتحدة.

وقال موغنييه إن قرار حظر السجائر كان صعبًا، لكنّه ضروري.

والقاعدة لا تسري فقط على المتزلجين على الجليد.

وتقع قرية Les Gets شرق فرنسا بالقرب من الحدود السويسرية، وتتمتّع بموسم نشط على مدار العام، يشمل المشي لمسافات طويلة، وتسلّق الصخور، والتخييم.

كما استضافت بطولة العالم للدراجات الجبلية 2022.

وفي حين أنّ الثلج قد يطمس أكوام أعقاب السجائر لجزء من العام، إلا أنه أسفر عن مفاجآت غير جذابة لدى ذوبان الجليد خلال فصل الربيع.

ومع ذلك، لا تطبق Les Gets حظرًا تامًا على التدخين.

فقد حدّد المنتجع خمس مناطق مخصصة للتدخين في الجزء العلوي من مصاعد التزلج لأولئك الذين يتوقون إلى تذوق التبغ خلال فترات استراحة التزلج.

وأعلن المنتجع في بيان صحفي أن جميع أعقاب السجائر التي ستُجمع من هذه المناطق سيعاد تدويرها لاستخدامها للطاقة.

وكونه أول من ينفّذ هذا النهج بأوروبا، يأمل منتجع Les Gets أن يبدأ اتجاهًا جديدًا في الضيافة يترافق مع الاهتمام أيضًا بالبيئة.

ورغم وجود مخاوف تتعلق بإلغاء الزوار حجوزاتهم أو عدم عودتهم إلى المنتجع في الموسم المقبل بسبب حظر التدخين، قال موغنييه إن الأمر لا يمثل مشكلة.

وعندما أعلن المنتجع للفوج الأول من الضيوف الوافدين عن هذا الحظر الجديد، أعربت الغالبية منهم دعمها للقرار، حتى المدخنين بينهم كانوا يؤيدونه.