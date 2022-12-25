السعودية.. مهرجان الإبل يجذب 800 ألف زائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة محمد الحربي، اليوم الأحد، أن عدد زوار المهرجان تخطى حاجز الـ 800 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، وسط توقعات كبيرة بزيادة العدد وخصوصًا مع احتدام المنافسات في مختلف السباقات.

وقال الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، أن المهرجان يشهد تكاملاً بين إدارته والجهات الحكومية التي فاق عددها الـ17 جهة مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب ما نقل تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المهرجان سجل، حتى الآن، نجاحاً ملحوظاً على الأصعدة التنافسية والتنظيمية والإعلامية، وأكد أنهم يسعون لتحقيق المزيد من هذه الأرقام مع نهاية المهرجان منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل عدم تسجيل أي مخالفات أمنية تُذكر، وهو ما يعكس الوعي الكامل للزوار والمشاركين.

واستعرض الحربي، المشاركات والأشواط التي أقيمت حتى الآن ضمن المنافسات، موضحا أن مجموع جوائز المهرجان وصلت إلى 300 مليون ريال، تشمل كذلك جوائز سباقات مهرجان الملك عبد العزيز للهجن، التي انتهت أشواطه التمهيدية بواقع 396 شوطاً في مختلف الفئات.

ولفت الحربي النظر إلى العديد من الفوائد للمهرجان ومن ضمنها الجانب الاقتصادي الذي انعكس على جميع مناطق المملكة، من خلال انتعاش أسواق الإبل، مشيراً إلى أن مزاد "ندر الصفر"، تجاوز حاجز الصفقات فيه مبلغ 26 مليون ريال.