تخلّى عنه صاحبه بمطار أمريكي وبطل القصة طيار.. نهاية سعيدة لمأساة كلب

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

بعد 10 سنوات في الخدمة.. شاهد حفل تقاعد أقدم وألطف كلب عامل في إدارة أمن المواصلات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجد كلب قد تخلى عنه صاحبه في مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية منزلًا دافئًا يأويه مع طيار شركة الخطوط الجوية المتحدة، وفقًا لجمعية منع القسوة ضد الحيوانات بسان فرسان فرانسيسكو.

وقد وصل جرو يُدعى بولاريس إلى مدينة سان فرانسيسكو مع مسافر من وجهة دولية.

ولكن الكلب قد تُرك في المطار عندما "اختار العميل مواصلة السفر بدون حيوانه الأليف"، حسبما ذكرته جمعية منع القسوة ضد الحيوانات بسان فرسان فرانسيسكو في بيان صحفي صدر في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضحت المنظمة غير الربحية في البيان أنّ شركة الخطوط الجوية المتحدة "عملت على ضمان استكمال الجرو للمتطلبات الضرورية لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك قضاء فترة الحجر الصحي".

وبعد استكماله فترة الحجر الصحي، وجد الجرو منزلًا جديدًا مع طيار شركة الخطوط الجوية المتحدة، وليام ديل، وفقًا للبيان.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، استضافت شركة الطيران حفل تبني احتفالي في المطار للاحتفال بتبني الجرو بولاريس.

وقالت ليزا فيدر، وهي رئيسة قسم الإنقاذ والرعاية الاجتماعية لدى جمعية منع القسوة ضد الحيوانات بسان فرسان فرانسيسكو: "لقد واجه فريق خدمة العملاء لدى شركة الخطوط الجوية المتحدة تحديًا كبيرًا لضمان أن يكون بولاريس بأمان وبصحة جيدة ويجد منزلاً دافئًا يرعاه".

ومن جهته، قال فينسينت باسافيوم، مدير خدمة العملاء لدى شركة الخطوط الجوية المتحدة، في البيان: "منذ اللحظة التي أصبح فيها بولاريس في رعايتنا، اعتنى به فريق الشركة بالكامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى تمكنا من الحصول على إذن لإبقائه بأمان في الولايات المتحدة".

وتابع باسافيوم: "إنه شعور رائع أن نرى هذه القصة كاملة ومعرفة أن بولاريس سيكون له منزل دافئ مع مع طيار شركة الخطوط الجوية المتحدة دايل وعائلته - في الوقت المناسب لموسم الأعياد".