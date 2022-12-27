هذه العجائب الطبيعية ستُغنيك عن زيارة الحدائق الوطنية الأشهر في أمريكا

نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتوقع أنّ أكثر من 300 مليون شخص زاروا المنتزهات الوطنية الأمريكية خلال عام 2022، بزيادة قدرها 75% منذ السبعينيات.

ورغم أن عجائب الطبيعة شكّلت أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس إدارة المنتزهات الوطنية عام 1916، إلا أن للأمر جانب سلبي أيضًا.

وكان على المنتزهات الشهيرة، مثل منتزه "يوسيميتي" الوطني، فرض أنظمة حجز للدخول فقط خلال أشهر الصيف المزدحمة.

وعانت الطرق السريعة في منتزه يلوستون الوطني من زحمة مرورية، حيث يتباطأ سائقو السيارات لمشاهدة حيوان البيسون وأنواع الحياة البرية الأخرى.

ويُعد العثور على موقع تخييم خلال موسم الذروة في العديد من المنتزهات أصعب من الفوز بالجائزة الكبرى في لاس فيغاس.

مع ذلك، هناك خيارات لمن يرغبون باستكشاف مواقع الهواء الطلق الرائعة في أمريكا من دون المعانة من ازدحام.

فيما يلي بعض من أفضلها

النصب التذكاري الوطني "غراند ستيركيس-إسكالانت" في ولاية يوتا

النصب التذكاري الوطني جراند ستيركيس-إسكالانت في ولاية يوتا, plain_text Credit: LukaszDesign/Adobe Stock

تأخذ الحديقة اسمها من هضاب "غراند ستيركيس" التي تنحدر مثل الدرجات الحجرية العملاقة عبر جنوب ولاية يوتا ووديان إيسكالانتي المتعرجة المنحوتة بواسطة الجداول، التي تتدفق إلى مجمّعات المياه في نهر كولورادو.

وتشتهر الحديقة بالمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات في الجبال، والتجديف، وتضم أيضًا المئات من المواقع الأثرية الأمريكية الأصلية، وحفريات الديناصورات الغزيرة، إلى جانب 660 نوعًا مذهلاً من النحل البري.

ساحل كاليفورنيا المفقود

ساحل كاليفورنيا المفقود , plain_text Credit: Riderolga/iStockphoto/Getty Images

يُعد الساحل المفقود في ولاية كاليفورنيا أحد أطول السواحل غير المتطورة في البلاد، ويمتد لمسافة 40 كيلومترًا، من شاطئ ماتول إلى حي شيلتر كوف.

ومن أفيال البحر والثدييات البحرية الأخرى، إلى النسور الصلعاء والدببة السوداء وبعض تيارات السلمون البرية الأخيرة في كاليفورنيا، تعتبر المنطقة موطنًا لمجموعة واسعة من الحياة البرية بالإضافة إلى الأخشاب الحمراء الساحلية.

محمية سانت ماركس الوطنية للحياة البرية

محمية سانت ماركس الوطنية للحياة البرية, plain_text Credit: Posnov/Moment Open/Getty Images

تمتد الحديقة على مساحة 70 كيلومترًا من ساحل خليج فلوريدا، وتدور حول الخلجان التي تحيط بها الأراضي العشبية الساحلية والغابات.

تأوي محمية سانت ماركس، التي تأسست عام 1931، وتعد واحدة من أقدم ملاجئ الحياة البرية الفيدرالية في البلاد، مجموعًة من الكائنات البرية من التماسيح، وخراف البحر، والدلافين، إلى الدببة السوداء، والغزلان بيض الذيل، ومئات من أنواع الطيور بما في ذلك النسر الأصلع والكركي الأمريكي.

وتشتهر المحمية بهجرة الفراشة الملكية الملونة، ومنارة سانت ماركس التاريخية، التي بنيت عام 1831.

منتزه باكستر الحكومي وممر ألاغاش وايلدرنس المائي في ولاية مين

منتزه باكستر الحكومي بولاية مين, plain_text Credit: Jerry Monkman/Aurora Photos/Cavan Images/Getty Images

منتزه باكستر ستيت وممر ألاغاش وايلدرنيس المائي يشكلان المنتزهين الرئيسيين في المنطقة. مع وجود حوالي 65 ألف زائر فقط كل عام في أشهر الصيف، يحققان هدفهما كوجهة هروب من كل شيء.

المنتزه الحكومي Wood-Tikchik بولاية ألاسكا

المنتزه الحكومي Wood-Tikchik بولاية ألاسكا, plain_text Credit: Design Pics Inc/Alamy Stock Photo

بقممها الشاهقة المغطاة بالثلوج، وعشرات البحيرات الجليدية الكبيرة، والغابات البكر والتندرا، بالإضافة إلى الدببة الرمادية، وحيوانات الموس، وغيرها من الحياة البرية الشهيرة في ألاسكا، يحتمل أن تكون Wood-Tikchik مسجلّة كحديقة وطنية إذا كانت في أي ولاية أمريكية أخرى.

وتغطي محمية ألاسكا الغربية هذه 1.6 مليون فدان، وتعد أكبر حديقة حكومية في البلاد وأكثرها بعدًا.

المحمية الوطنية فيرملون كليفس

يعد التشكيل الصخري The Wave أحد أكثر المواقع زيارة بمنطقة تضم العديد من التضاريس الخالية من الازدحام, plain_text Credit: Elena Suvorova/Adobe Stock

سميت هذه المنحدرات اللونية في شمال أريزونا بسبب لونها الأرجواني، الناجم عن أكسيد الحديد والمغنيسيوم في الحجر الرملي الأحمر.

ويعد التشكيل الصخري "Wave" الذي يشبه شكل الدوامة، شهيرًا لدرجة أن إمكانية زيارته تعد محدودة.

بين المنحدرات توجد وديان دراماتيكية مثل وادي Paria بالإضافة إلى التكوينات الصخرية الرائعة الأخرى.

ساحل نا بالي، هاواي

ساحل نا بالي، هاواي , plain_text Credit: SergiyN/Adobe Stock

هناك سبب وراء تصوير المشهد الافتتاحي من فيلم "الحديقة الجوراسية" الأصلي على ساحل نا بالي، إذ يبدو الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي وكأنه من العصور البدائية.

مع غطائها النباتي الكثيف، ترتفع منحدرات نا بالي بلونها الأحمر خلف شواطئ المحيط الهادئ البعيدة.

يقع وادي Waimea خلف الساحل مباشر، وهو مضيق يبلغ ارتفاعه 914 مترًا ويُطلق عليه غالبًا "غراند كانيون المحيط الهادئ".

يعتبر السير على الأقدام وركوب القوارب من الوسائل الأساسية لاستكشاف المنطقة الخالية من الطرق إلى حد كبير.

غابة السلمون-تشاليس الوطنية

غابة السلمون-تشاليس الوطنية بولاية أيداهو, plain_text Credit: Melissa Kopka/iStockphoto/Getty Images

يعد نهر السلمون وجبال Sawtooth في ولاية أيداهو بين أكثر سلاسل جبال روكي إثارة.

هذه المنطقة النائية بأنهارها البرية الملحمية محمية بالعديد من الغابات الوطنية، ضمنًا غابة السلمون-تشاليس الوطنية.

وبينما يسهل الوصول إلى بعض المناطق من طريق البر، تتطلّب أجزاء أخرى من المحمية الشاسعة أحذية جيدة للمشي لمسافات طويلة.