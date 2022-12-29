قرابة 50% من الركاب الصينيين الوافدين إلى إيطاليا مصابين بـ"كوفيد-19"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد غويدو بيرتولاسو، رئيس الصحة في إقليم لومبارديا الإيطالي، في بيان الأربعاء، إن 97 من أصل 212 راكبًا كانوا على متن رحلتين وصلتا إلى مطار مالبينسا في ميلانو من الصين، في 26 ديسمبر/ كانون الأول، ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف بيرتولاسو أنّه الرحلة الأولى لشركة Neos Airlines، ثبتت إصابة 35 راكبًا من أصل 92 بفيروس "كوفيد-19"، مضيفًا أن 62 من أصل 120 راكبًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في الرحلة الثانية لشركة Air China.

وصلت الرحلتان إلى إيطاليا قبل يومين من طلب وزارة الصحة في البلاد مسحات من المستضدات وتسلسل الفيروس لجميع الركاب الآتين من الصين. ويشمل هذا القرار أولئك الذين يمرون عبر إيطاليا.

وجاء على لسان وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء: "هذا الإجراء ضروري لضمان المراقبة وتحديد أي متغيرات، من أجل حماية السكان الإيطاليين".