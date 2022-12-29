نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في رحلة انطلقت الساعة السابعة صباحًا، استقلّ 3 أصدقاء سيارة واحدة، ووجهتهم زيارة 8 مدن مصرية خلال 19 ساعة فقط.. فمن القاهرة إلى بور سعيد، يوثّق مدوّن السفر المصري، أحمد محسن، تفاصيل هذه المغامرة لحظة بلحظة.

وكان قرار السفر عبر مدن مصر المختلفة عفويًا، لم يسبقه أي تحضير أو تخطيط. وكل ما فعله الأصدقاء الثلاثة ركوب السيارة واتّباع نظام تحديد المواقع.

وجاء خط سير الرحلة كما يلي:

مدينة القاهرة

مدينة الإسكندرية

مدينة رشيد

مدينة برج البرلس

مدينة بلطيم

مدينة رأس البر

مدينة الإسماعيلية

مدينة بورسعيد

ورافق محسن اثنان من أصدقائه المصريين، وهم مدونَي السفر محمد الهادي ومحمد العفيفي.

ولم تكن هذه المغامرة سهلة كما قد يتراءى لك.

ففي بعض الأحيان، واجه الأصدقاء بعض الصعوبات للوصول إلى أماكن محدّدة. ليس ذلك فحسب، إنما أيضًا شعورهم بالتعب والإرهاق مع مرور الوقت، وتنقّلهم بين مدينة وأخرى.

ولم تخلُ الرحلة من بعض الخلافات البسيطة والمضحكة بين الأصدقاء حول ما يرغب كل منهم فعله، التي وثّقها محسن.

ورغم هذه التحديات، تبقى هذه المغامرة تجربة ممتعة تحفر بالذاكرة بحسب محسن.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعرف مصر بجمالها، وبساطتها، وتواضع أُناسها.. شعرنا بسعادة الأشخاص لدى زيارتنا لهم في مدن مصر المختلفة".

وفي نهاية الرحلة، اجتمع الأصدقاء بأحد كافيهات مصر، التي تسمح لروّادها خوض تجربة فريدة تذكرك بأجواء مسلسل Friends (الأصدقاء) الشهير.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي محسن عبر يوتيوب، حيث يزيد عدد المشتركين بقناته عن 400 ألف شخص. وتفاجأ كثيرون من إمكانية زيارة 8 مدن في مصر خلال يوم واحد فقط.

ويأمل محسن بزيارة جميع مدن مصر ودول العالم العربي المختلفة، وبينها تونس والجزائر والمغرب والأردن.