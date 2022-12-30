نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يعتبر أعجوبة جيولوجية.. وتكويناته الطبيعية فريدة في السعودية والمنطقة بشكل عام"، هذا ما قاله المصوّر السعودي، راشد السبيعي عن أحد أبرز المعالم السياحية بالبلاد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية .

يقع جبل القارة على الطرف الشرقي لهضبة شدقم، التي تربط بين الكويت والعراق شمالًا، والربع الخالي جنوبًا.

Credit: Rashed AlSubaie

وبحسب ما ذكره موقع "روح السعودية"، نتجت شبكة منحنياته ومغاراته عن تغيّر شكل الصخر بسبب المطر والأنهار، وليس بسبب المياه الجوفية.

وأدّى ذلك إلى تشكّل الصخور الغريب الشبيه بالفطر، والممرات الضيقة، والمغارات.

Credit: Rashed AlSubaie

وفي إحدى الصور التي التقطها السبيعي بعدسة كاميرته، يظهر صديقه وهو يقفز من فوق شق جبل القارة.

لكن، المصور السعودي علّق على هذا المشهد بالقول إنّ "لديّ قناعة راسخة بأنّ المصوّر هو من يعيش المغامرة ويصنع وهم المخاطرة بذكائه من خلال طريقة تصويره، وهذا ما فعلته في تلك اللقطة الموفقة".

ويتميز الجبل بوجود العديد من المغارات والكهوف أسفله، والشقوق والصدوع أعلاه، فضلاً عن ثبات درجات الحرارة في بعض المواقع طوال العام، فيما تكون في مواقع أخرى معتدلة صيفاً ودافئة شتاءً.

وأشار السبيعي إلى مدى ارتباط سكان المنطقة المحليين الوثيق بهذا الجبل وتفاعلهم الدائم معه، إضافة إلى كونه أحد المغارات المخصّصة للسيّاح بعد رحلات "الهايكنغ".

Credit: Rashed AlSubaie

ولم يخلُ التصوير من التحديات، أبرزها حرارة الجو خلال فصل الصيف، إضافة إلى ضيق الوقت كون فكرة التصوير كانت ارتجالية بهدف تحدّي النفس واختبار المهارات.

Credit: Rashed AlSubaie

ويسعى المصوّر دومًا إلى اختيار المواقع المميّزة والزوايا المثالية، ثم استخدام العدسة المناسبة، لنشر ما يرضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب زيادة تفاعل الناس يومًا بعد آخر مع ما ينشره، بات السبيعي يختار صوره بعناية أكثر قبل نشرها، لاستكمال مشواره الفني.

Credit: Rashed AlSubaie

وتعلّم المصوّر السعودي أن في الواقع ثمّة ما هو أشدّ غرابة من الخيال. لذلك، ينصح جميع الأشخاص بزيارة الموقع الخلّاب.

ويسعى بدوره إلى تحويل الأفكار التي تناقش الموروث الثقافي والاجتماعي إلى أعمال فنية، ستكون حاضرة في بعض المعارض المحلية والدولية.