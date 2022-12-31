نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد عامين من عدم اليقين، كل العيون تترقّب أن يكون العام المقبل واعدًا لقطاع السفر، بعد رفع قيود "كوفيد-19" في العديد من البلدان، وإطلاق مسارات طيران جديدة، والتنافس المحتدم بين الفنادق على من الأفضل.

من الملاذات الفاخرة في دبي، وموزمبيق، وجزر المالديف، إلى الملاذات الحضرية العصرية في سيدني فإن مجموعة الفنادق الجديدة المثيرة لهذا العام لديها ما يناسب كل مسافر.

وفيما يلي 10 فنادق رائعة للإقامة فيها عام 2023

رويال أتلانتس، دبي

يحتضن فندق رويال أتلانتس في دبي 44 جناحًا مع مسابح لا متناهية., plain_text Credit: Francois Nel/Getty Images

يعد فندق رويال أتلانتس بمثابة إعادة تعريف لمفهوم الرفاهية، فهذا الإنجاز المعماري المذهل يضم 795 غرفة فخمة، و44 جناحًا مرفقة بمسابح لا متناهية، و17 مطعمًا وحانة، إضافة إلى مسبح "سكاي بول" الذي يمتد على 295 قدمًا في الطبقة 22، ما سيجعل الضيوف يشعرون وكأنهم يسبحون بين السحاب.

في حال لم يكن كل ذلك كافيًا لجعله مفهومًا للفخامة، يعد الفندق أيضًا موطنًا لأكبر حوض مائي لقنديل البحر في العالم، ولديه نافورة مياه "تنفث النار"، كما يضم شاطئًا خاصًا.

من المقرر افتتاح الفندق في مطلع عام 2023.

منتجع وسبا إميرالد فاروفوشي، جزر المالديف

يستضيف منتجع وسبا إميرالد فاروفوشي ضيوفه داخل الفيلات الشاطئية والفيلات العائمة فوق المياه, plain_text Credit: Emerald Faarufushi Resort & Spa

يقع منتجع وسبا إميرالد فاروفوشي على جزيرة استوائية وعند بحيرة فيروزية متلألئة في تقسيم را أتول الإداري.

وهنا، يمكن للضيوف الاختيار بين 38 فيلا شاطئية أنيقة، أو 42 فيلا فاخرة عائمة فوق المياه، تطفو على ركائز متينة فوق المحيط، لكل منها حوض غطس خاص بها.

وافتتح المنتجع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.

فندق ريتز كارلتون ملبورن، أستراليا

يُطل المسبح اللامتناهي المُدفأ المحاط بنوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف على المدينة في فندق ريتز كارلتون ملبورن بأستراليا, plain_text Credit: The Ritz-Carlton

مع مصعد عالي السرعة ينقل الضيوف مباشرة إلى بهو الطبقة 80، يفترض أن يكون فندق ريتز كارلتون الأطول في أستراليا عند افتتاحه في مارس/ آذار 2023.

ستتمتع "ردهة السماء"، و257 غرفة وجناحًا بالفندق، بإطلالات لا مثيل لها على نهر يارا، و ملعب دوكلاندز، وأفق المدينة.

وتشمل مزايا الفندق الأخرى مسبحًا لا متناهيًا محاطًا بنوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، ومركزًا صحيًا مترامي الأطراف.

فندق إديشن روما، إيطاليا

تقع أول نسخة إيطالية لعلامة الفنادق "إديشن" داخل مبنى تاريخي جميل، على بعد خطوات من شارع "فيا فينيتو" ونافورة "تريتون" , plain_text Credit: EDITION Hotels

من المقرر أن تفتتح فنادق "إديشن"، العلامة التجارية الفاخرة لأسلوب الحياة الفاخرة، خمسة فنادق جديدة في أنحاء العالم عام 2023، إلا أن الأنظار تتجه إلى أول موقع إيطالي، بُني داخل مبنى تاريخي جميل، على بعد خطوات من شارع "فيا فينيتو" ونافورة "تريتون".

سيضم الفندق 93 غرفة وجناحًا عصريًا، تتمحور حول التصميم.

تشمل المزايا الأخرى حانة، ومطعمًا في الهواء الطلق، ومسبحًا خلابًا على السطح، وشرفة مع إطلالات شاملة على المدينة الخالدة.

فندق ذا بينينسولا إسطنبول، تركيا

يقع الفندق على ضفاف مضيق البوسفور., plain_text Credit: The Peninsula Hotels

بحدائق مورقة، ومناظر مائية شاسعة، يقع فندق "ذا بينينسولا إسطنبول" على ضفاف مضيق البوسفور، وهي واحة في قلب المدينة الصاخبة الأكثر شهرة في تركيا.

ويضم مكان الإقامة 177 غرفة فاخرة مزينة بالمنسوجات التركية، وحمامات رخامية، ونوافذ كبيرة.

كما يضمّ منتجعًا صحيًا فاخرًا مع حمام تقليدي، ومطعم على السطح ومسبحين، أحدهما خارجي يطفو على الواجهة البحرية لمضيق البوسفور، بالإضافة إلى مسبح داخلي مذهل مضاء بمناور مقببة وتحيط به أعمدة.

ومن المقرر افتتاح فندق ذا بينينسولا إسطنبول في فبراير/ شباط 2023.

بانيان تري إلها كالديرا، موزمبيق

يضم مكان الإقامة من علامة "بانيان تري" 40 فيلا ذات أسقف من القش منتشرة على جزيرة قبالة ساحل موزمبيق., plain_text Credit: Grant Pitcher/Banyan Tree Group

مع 40 فيلا فقط ذات أسقف من القش منتشرة حول جزيرة استوائية صغيرة قبالة ساحل موزمبيق، قد يجعلك أحدث منتجع من علامة "بانيان تري" تشعر كأنك وحدك على جزيرة نائية، وإن كانت لكل واحدة حمامات غطس خاصة.

سيوفر المنتجع أنشطة مثل التجديف بالكاياك، والغطس، والغوص، بأكبر محمية بحرية في إفريقيا.

أنام، فيتنام

يتميز الفندق بتصميم أنيق, plain_text Credit: Anam Mui Ne

يتميز منتجع أنام، المقرر افتتاحه خلال عام 2023، بتصميم أنيق مستوحى من الهند الصينية، مثل بلاط الفسيفساء المصنوع يدويًا، وأحواض الاستحمام ذات القدم المخلبية، والطاولات المكسوة بالجلد.

تتميز كل غرفة من غرف أنام البالغ عددها 127، أيضًا بلوحات أصلية لفنانين فيتناميين لتروي قصة البلاد؛ حتى الأعمال الخشبية مصنوعة يدويًا من قبل حرفيين محليين باستخدام خشب مصدره المحاصيل الفيتنامية المستدامة.

إنه أكثر من محض فندق فاخر، فهو يعد بمثابة رسالة حب إلى فيتنام.

فندق Ace سيدني، أستراليا

قد يكون أحدث موقع لعلامة الفنادق الفاخرة Ace Hotel في سيدني هو أروع ممتلكاتها حتى الآن., plain_text Credit: Anson Smart

قد يكون أحدث موقع لعلامة الفنادق Ace Hotels في سيدني بمثابة أروع فندق حتى الآن.

يقع مكان الإقامة الأنيق المكون من 264 غرفة في قلب مدينة Surry Hills، وتحيط به المقاهي والحانات والمعارض الفنية.

وتتميز غرفه بجدران من الطوب المكشوف، وبطانيات صوفية منسوجة يدويًا، ومشغلات أسطوانات عتيقة.

منتجع هوشينو، اليابان

KAI Yufuin عبارة عن "ريوكان" أو نزل ياباني فاخر يضم ينبوعًا ساخنًا ويقع بين جبل مونت يوفو وحقول الأرز بمدينة أويتا, plain_text Credit: Hoshino Resorts

KAI Yufuin عبارة عن "ريوكان" أو نزل ياباني فاخر يضم ينبوعًا ساخنًا ويقع بين جبل مونت يوفو وحقول الأرز بمدينة أويتا.

يضم المنتجع المذهل، الذي افتتح في أغسطس/ آب عام 2022، 45 غرفة فقط مخبأة وسط مصاطب الأرز المتتالية.

وتعد الينابيع الساخنة الميزة الأبرز في المنتجع، إذ هناك ثلاثة منها بالموقع ليستمتع الضيوف بالمياه العلاجية الغنية بالمعادن.

"نافيفا"، منتجع "فورسيزونز"، المكسيك

يقع منتجع "فورسيزونز" الفريد من نوعه وسط 48 فدانًا من الغابات المورقة في ريفييرا ناياريت., plain_text Credit: Naviva

إذا كنت تبحث عن ملاذ للهروب من الطبيعة البعيدة، فلا يمكنك أن تجد أفضل من "نافيفا"، وهو ملاذ طبيعي غير ملوث، متوارٍ وسط 48 فدانًا من الغابات المورقة في ريفييرا ناياريت.

يعد المنتجع، الذي افتتح في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أول منتجع من الخيم للكبار فقط في الأمريكتين، وأحد أصغر منتجعات "فورسيزونز" في العالم، مع 15 خيمة فقط.

تحتوي كل خيمة على حمام سباحة خاص بها، ومنصة مع أرجوحة شبكية ودش خارجي، لكن ما يميز هذا المنتجع هو طبيعته الاستكشافية.