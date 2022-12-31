مشهد يخطف الأنظار.. الزائر الأبيض يغطّي قمم جبل اللوز بالسعودية

نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تودّع مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية، عام 2022 بحلّة ناصعة البياض، وأجواء شتوية ساحرة.. فقد تساقطت الثلوج، وتوشحت المنطقة برداء أبيض، لتؤلّف مشهدًا آسرًا.

Credit: @fawwazalhrbi

يُعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 2،549 مترًا، وهو أعلى جبل بمنطقة تبوك، ويعتبر الوجهة الوحيدة بالسعودية التي تشهد تساقطًا للثلوج سنويًا تقريبًا، ما يجعلها مثالية للتنزّه خلال فصل الشتاء، بحسب ما ورد على موقع "روح السعودية".

Credit: @fawwazalhrbi

وبالطبع، لم يفوّت المواطنون والزوار هذه اللحظات والأجواء المميّزة لتساقط الثلوج، وسارعوا للاستمتاع بمشاهد الثلوح المبهرة التي كست المنحدرات ورمال الصحراء في مشهد لا يتكرّّر يوميًا.

وتمكنت عدسة المصور السعودي فواز الحربي من توثيق الأجواء المميزة لتساقط الثلوج بمنطقة تبوك، كي يبرز المشاهد المذهلة لجبل اللوز الذي اكتسى بحلته البيضاء في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

Credit: @fawwazalhrbi

وقال الحربي لموقع CNN بالعربية إنّ التصوير، وتحديدًا توثيق أحوال الطقس، يمثّل شغفًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه لم يستطع تفويت استقبال الزائر الأبيض، الذي زيّن قمم جبل اللوز بالسعودية.

ولحسن الحظ، يعيش الحربي في المنطقة، واستطاع الوصول إلى جبل اللوز قبل بداية تساقط الثلوج بنحو 20 ساعة، على حد قوله.

ورغم اللحظات الصعبة التي عاشها الحربي خلال توثيق مشاهد تساقط الثلوج وسط الرياح النشطة، إلا انه لا يُخفِ مشاعر البهجة التي انتابته في تلك اللحظات.

ويقول إنه عاش فرحًة مضاعفة كمصوّر وكمحب للثلوج، لا سيّما أنّ توقّعات الطقس خالفت الواقع.

Credit: @fawwazalhrbi

ولفت الحربي إلى أنّه حرص على توثيق بداية العاصفة الثلجية التي شهدت تراكمًا ثلجيًا، فكانت النتيجة مناظر رائعة للجبال والأشجار الموشّحة بالأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لقطات الحربي ومقاطع الفيديو التي وثّقها حظيت برواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ويُعزي المصور السعودي السبب لكونه أول تساقط للثلوج بالسعودية خلال موسم الشتاء الحالي.