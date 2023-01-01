واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا تطلق أول خط مترو فيها على الإطلاق

نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت بنغلادش الأربعاء أول خدمة مترو للسكك الحديديّة في العاصمة دكا. ويأمل المسؤولون والرّكاب أن تساعد الخدمة في تخفيف حركة المرور بواحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا، وكثافةً بالسّكان.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أن المشروع المُموّل بشكلٍ كبير من اليابان، والمعروف باسم "Line 6" افتُتح بحفل أقامته رئيسة الوزراء، شيخة حسينة، والتي وصفت خط السكّة الحديديّة الجديد بأنّه "إنجاز".

وأكّدت حسينة وجود مقصورات مخصّصة للنّساء فقط، وقالت إن المترو سيساهم في تقليل الاختناقات المروريّة في المدينة "بشكلٍ كبير".

مشهد الازدحام المروري في العاصمة دكا. , plain_text Credit: Kazi Salahuddin Razu/NURPHO/AP

وسيخدم الخط، الذي يمتد لأكثر من 20 كيلومترًا، 16 محطّة، ويربط المنطقة الشماليّة من دكا بالمكاتب الحكوميّة، والمستشفيات في الوقت الحالي، وفقًا لبيان صادر عن شركة "دكا ماس ترانزيت المحدودة" الحكوميّة (DMTCL).

وأضاف البيان أن الخط سيتوسّع في نهاية المطاف ليعبر المدينة وصولاً إلى منطقة "موتيجيل" الماليّة في الجنوب.

ودكا هي أكبر مدن بنغلاديش، ويُعد انسداد شوارعها بالسيارات، والاختناقات المروريّة مصدر إحباط يومي لسكّانها الذين يزيد عددهم عن 20 مليون نسمة.

ويموت أكثر من 3 آلاف شخص في بنغلاديش كل عام نتيجة حوادث الطرق وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية.

وشهد حادث مروّع في عام 2018 مقتل طالبين من قِبَل حافلة مسرعة، ما أدّى إلى استقطاب حشود من المتظاهرين الشّباب الغاضبين إلى الشوارع.

ويُشير الخبراء إلى فشل البنية التحتيّة في دكا في مجاراة حجم سكانها، مع تفاقم المشكلة بسبب الاعتماد المفرط على السيارات في البلاد، إضافةً للافتقار إلى وسائل النقل العامة المُنظّمة.

وتقضي شاوانا شودري، وهي طالبة من جامعة بنغلاديش، ساعات على متن الحافلات والسيارات كل يوم، وقالت إنها تتطلّع إلى "تغيير تنقّلها اليومي".

وقالت شودري لـCNN: "يضيع جزء كبير من حياتي وسط زحمة السير"، وأكّدت: "هذا تغيير مهم بالنسبة للبنغلادشيين. ولدى وسائل النقل العامّة القدرة على تغيير حياتنا".