(CNN)-- أعلنت السلطات المصرية، في حفل أقيم بالقاهرة، عن استعادة غطاء تابوت يزن 500 كيلوغرام من الولايات المتحدة، الإثنين.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، خلال مؤتمر صحفي، إن التابوت يعد من أكبر التوابيت، ويعود إلى العصر المتأخر لمصر القديمة (747-332 قبل الميلاد).

وأضاف وزيري: "التابوت سميك للغاية، مما دفع اللصوص لسرقة غطاء التابوت الحجري دون القاعدة"، مشيرًا إلى أنه معروف بالتابوت الأخضر بسبب الوجه الأخضر فوقه.

وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن الغطاء "تعرض للنهب والتهريب من مصر إلى الولايات المتحدة قبل بضع سنوات". وأضاف عيسى أن استرداده جاء نتيجة التعاون مع السلطات الأمريكية وتحقيقات استمرت أكثر من عامين.

وكتبت وزارة الخارجية المصرية على تويتر، الاثنين: "خالص الشكر للسلطات الأمريكية علي تعاونها فى الحفاظ علي الإرث الثقافى والحضارى للبشرية".

على مدى السنوات العشر الماضية، استعادت مصر حوالي 29300 قطعة أثرية مهربة خارج البلاد، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حضر الحفل.

تم استرداد أكثر من 110 من هؤلاء في عام 2022 من الولايات المتحدة ونيوزيلندا وفرنسا ودول أخرى، وفقًا لوزير السياحة والآثار.