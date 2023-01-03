مخفية بين جبال الإمارات.. مصور يستكشف بركة كبريتية ساحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الطبيعة تفاجئنا في كثير من الأحيان بخبايا ساحرة تُذهل الناظر إليها، وهذا ما نلاحظه في إحدى البحيرات الكبريتية التي وثقها المصور الفوتوغرافي الهندي، محاسن باليكال، بعدسة كاميرته، في دولة الإمارات.

وتشتهر إمارة الفجيرة بكثرة عيون المياه العذبة والكبريتية الحارة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتتدّفق بين الصخور وفي الأودية وبين قمم الجبال الصخرية العالية على مدار السنة.

ونجح باليكال في الوصول إلى إحدى هذه البحيرات الخلّابة، والتي تقع بوادٍ قريب من قرية مسافي في إمارة الفجيرة، لكنها جغرافيًا برأس الخيمة.

وبعد أن شاهد مقطع فيديو للبحيرة عبر إحدى صفحات "إنستغرام"، قرّر البحث عنها بسبب عدم توفر أي معلومات عن المكان أو الإمارة حينها.

ويعرف المصور الفوتوغرافي الهندي تضاريس دولة الإمارات، ويفهم تكويناتها الصخرية جيدًا. ما ساعده أخيرًا في العثور عليها.

وبطبيعة الحال، يجعل لون المياه هذه البرك مميزة وفريدة من نوعها. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الملح/ الكبريت في المنطقة.

وقال باليكال: "هذه الألوان المتعدّدة تتباين مع ألوان الجبال المجاورة والمساحات الشاسعة الخضراء.. إنه منظر رائع".

وشاهد باليكال أشخاصًا يسبحون في هذا النوع من المسابح. وغالبًا ما يكون الأمر بهدف المتعة. ولكن، يعتقد بعضهم أن هذا المحتوى العالي من الكبريت مفيد للجسم والجلد.

وقال المصور الفوتوغرافي الهندي: "أنا لست خبيرًا بيولوجيًا/ كيميائيًا.. لذلك لا يمكنني قول أي شيء عن عناصر الأمان".

وواجه باليكال بعض التحديات للوصول إلى البركة الكبريتية، حيث لم يجد أي طريقة أخرى سوى عبور بوابة مزرعة خاصة كانت مفتوحة، ولم تواجهه أي مشاكل.

وحازت الصور ومقاطع الفيديوهات على إعجاب العديد من الأشخاص عبر "إنستغرام"، خاصة أن بعض الأشخاص لم يصدقوا بوجود مثل هذا المكان في البلاد.

وبينما يرغب الكثيرون بزيارة المكان، إلّا أن دخوله ممكن فقط من خلال المزرعة الخاصة.

وقال باليكال: "أود أن أقول أنه من الأفضل عدم الذهاب في مجموعة كبيرة، وطلب الإذن للدخول إذا لزم الأمر".