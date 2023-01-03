شاهد تجربة طبخ الكبسة السعودية على جبال تركيا وسط الثلوج

نشر الثلاثاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جنة الله على الأرض".. بهذه الكلمات وصف مدوّن السفر السوري، محمد سمور، جمال مدينة طرابزون التركية، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

وتتميز هذه المدينة بطبيعتها الخلابة، وجبالها، وجداول مياهها، وشلالاتها.

وبسبب حبه للطبخ والطبيعة، قرّر سمور أن يجمع الإثنين معًا.

ووسط تساقط الثلوج، وثق مدون السفر السوري تجربة طبخ الكبسة السعودية في قرية أوزنغول تحديدًا، والتي يعتبرها "عروس الشمال التركي" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتبعد القرية عن طرابزون حوالي 100 كيلومتر. واختار سمور الكبسة السعودية تحديدًا بسبب زيارة العديد من السعوديين والخليجيين للبلاد. وأوضح أنهم دائمًا ما يدعونه لتناول هذه الوجبة من الطعام.

وفي مقطع الفيديو أعلاه، يفسرّ سمور مع مجموعة من أصدقائه خطوة بخطوة كيفية طبخ الكبسة السعودية على أصولها.

وتتميز طرابزون وفقًا لما ذكره موقع "Visit My Turkey" الإلكتروني، بطبيعتها الخصبة، ووفرة الأكسجين، وتاريخها العريق، وتحتضن العديد من المواقع التي يمكن زيارتها مثل المساجد، والكنائس، والبازارات، والمتاحف.