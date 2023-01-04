قد يبدو ميتًا.. ماذا تفعل في حال صادفت ثعبان بحر على شاطئ أبوظبي؟

نشر الأربعاء ، 04 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا تفعل في حال صادفت ثعبان بحر على شاطئ أبوظبي؟ وأوضحت هيئة البيئة بأبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن ثعابين البحر تستوطن المياه المفتوحة والضحلة، والشعاب المرجانية، والشواطئ.

ومن الشائع رؤية ثعابين البحر خلال فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجة الحرارة عن 22 درجة مئوية.

وفيما يلي، إليك أبرز الاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها عند مصادفة أي من الثعابين البحرية على الشاطئ:

عدم الاقتراب من الثعابين البحرية، مع توخي الحذر عند مشاهدتها على الشاطئ. وفي بعض الأحيان، قد تبدو ميتة، لكنها تكون ضعيفة وبطيئة الحركة.

ورغم تصنيفها على أنها سامّة، إلّا أن ثعابين البحر لا تعضّ سوى بدافع الخوف أو حماية النفس. لذلك، من المهم نقل المصاب إلى المستشفى في أقرب وقت.

وتُعتبر مياه أبوظبي موطنًا للثعابين البحرية والمعروفة محلياً بـ”بوجنَي".

ويُعتبر رصد الثعابين البحرية أمراً طبيعياً، بحسب ما ذكره حساب هيئة البيئة بأبوظبي، ويعزى سبب رصد أعدادها بشكل متزايد على شواطئ الإمارة إلى تجمعها خلال هذه الفترة بالقرب من المناطق الساحلية.

وأوضح المنشور أن درجات الحرارة المتقلبة والظروف المناخية وحالة البحر تؤثر على حركة الثعابين البحرية، ما يؤدي إلى انجرافها للشواطئ.