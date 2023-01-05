دولة أوروبية شهيرة تحصل على عملة جديدة..ما هي؟

سيقع حب حياتك في حبك.. تقليد غريب في كرواتيا بالوقوف على هذا الحجر

أوروبا تنفتح مرة أخرى للسياحة.. ما هي معايير بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر كرواتيا واحدة من أكثر الوجهات الصيفية مثالية في أوروبا. ومع ذلك، فقد شعرت بأنها غريبة عن فرنسا، وإسبانيا، واليونان لكونها تملك عملة خاصة بها، تُعرف باسم كونا.

وتغيّر كل ذلك في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني عندما استبدلت كونا بعملة اليورو.

ويُذكر أن كرواتيا هي الدولة العشرين التي تنضم إلى العملة الموّحدة.

ويتم حاليًا تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو في البلاد، حيث توّزع حوالي 70٪ من أجهزة الصرّاف الآلي اليورو بدلًا من كونا.

ولا يزال يمكن استخدام عملة كونا حتى 15 يناير/ كانون الثاني، كما تم تحديد سعر صرف 7.53450 كونا مقابل يورو واحد.

هل لديك عملات كونا متبقية من رحلتك الأخيرة؟ يمكنك استبدالها باليورو في أي مكتب بريد كرواتي حتى 30 يونيو/ حزيران، وفي أي بنك كرواتي حتى نهاية عام 2023.

وسيبقى التبادل في أي بنك مجاني حتى 1 يوليو/ تموز.

وسيقوم البنك المركزي الكرواتي الوطني بتبادل عملات كونا الورقية مجانًا حتى إشعار آخر، والعملات المعدنية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025.



وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في بيان: "أرّحب بكرواتيا في أسرة اليورو وعلى طاولة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.. كرواتيا عملت بجدّ لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو، ونجحت.. إنني أهنئ الشعب الكرواتي".

وغرّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلاً على "تويتر": "نُرحّب بكم، أيها الأصدقاء الكرواتيون الأعزاء، بهذه العملة المشتركة".

وإلى جانب تغيير عملتها في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، انضمت كرواتيا أيضًا إلى منطقة شنغن، التي تتألف بالفعل من 26 دولة، ما يجعلها أكبر منطقة خالية من الحدود في العالم.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، بتغريدة على "تويتر" أن الأول من يناير كان "يومًا تاريخيًا لكرواتيا"، مضيفًا: "نحن أول دولة تنضم إلى منطقة شنغن وعملة اليورو في اليوم ذاته".