استفزتها رائحة الدم.. شاهد مغامر سعودي يواجه سمكة قرش بجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "ربما كانت جائعة أو فضولية"، هذا ما قاله المغامر السعودي، عبدالله الغانم، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عند مواجهته لسمكة قرش في مدينة جدة.

ويحرص الغانم على تحضير معدات الغوص والصيد، مع التأكد من صيانتها وعملها جيدًا، قبل أي مغامرة. ليس ذلك فحسب، وإنما يحرص أيضًا على أخذ قسط كافٍ من الراحة وتناول وجبة خفيفة من الطعام وشرب الماء.

وفي أحد الأيام، كان المغامر السعودي يصطاد الأسماك مع زميله ببندقية البحر. وبسبب كثرة الصيد ورائحة الدم، حاولت سمكة قرش الهجوم عليه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقام الغانم بمناداة زميله وتحذيره فورًا، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أسماك القرش، منوهًا بدوره إلى ضرورة عدم الهروب منها ومراقبة حركتها، حتى لا تحاول شنّ الهجوم على الغواص.

ونصح متابعيه بالغوص دومًا مع شخص خبير، مع حضور دورات تدريبية من منظمات الغوص المعروفة.

ويعتبر الغانم أن وجهات الغوص في السعودية تتمتع بميزات كثيرة مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يتمتع بنكهة خاصة بسبب تنوع الثروة السمكية والمرجان.

وقال الغانم: "تجربة الغوص جميلة جدًا، خاصة إذا كانت استطلاعية.. وتعتبر هواية ممتعة جدًا، حيث تكتشف عالمًا آخرًا مليئًا بالمخلوقات الجميلة".

ويخطط بدوره إلى زيارة جنوب أفريقيا لخوض تجربة الغوص داخل قفص مع أسماك القرش الأبيض.