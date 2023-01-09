مصري يكشف أسرار بحيرة مخفية بمنحدر رملي في محمية رأس محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواجد العديد من المنحدرات الساحرة حول العالم، حيث يستخدمها المغامرون والباحثون عن الإثارة للقفز إلى أعماق المياه. وإذا كنت ترغب بأن تعيش تجربة مماثلة، فما عليك سوى زيارة محمية رأس محمد في مصر.

ونشر المغامر المصري، محمد عبدالناصر، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يستكشف فيه بحيرة مخفية يأسر جمالها الزوار (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولكن، هذه البحيرة لم تتفرد بجمال ألوانها فحسب، وإنما أيضًا بكونها وجهة مثالية لمحبي المغامرة.

ويمكن مشاهدة عبدالناصر وهو يركض أسفل منحدر رملي، ليغوص أخيرًا في مياه البحيرة.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "فكرة المنحدر جميلة، وتتمثل بكل بساطة بالركض ثم القفز في الماء".

واكتشف عبدالناصر هذا المنحدر عن طريق أصدقائه في شرم الشيخ، والذي يتعارفون عليه باسم Slope، أي المنحدر.

ويتميز بمياهه الجميلة والصافية، إضافة إلى أجوائه الهادئة.

وفي مشاهد التقطها عبدالناصر أسفل الماء، فإنه يرصد أحد الأسماك السامة، والتي تُعرف بـ"سمكة الأسد".

وأوضح المغامر المصري أن السمكة تقوم بحركات دفاعية في حال التقرب منها. لكنها ليست من الأسماك التي تلدغك من دون أي سبب.

وتفاعل العديد من الأشخاص على مقطع الفيديو الذي نشره عبدالناصر عبر "إنستغرام". وحصد ما يزيد عن 10 آلاف إعجاب و60 ألف مشاهدة.

ولاحظ المغامر المصري أن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص يعرفون بمكان البحيرة ومنحدرها، قائلًا: "لم أتوقع هذا التفاعل الكبير على مقطع الفيديو، وتساؤل الكثيرين عن موقع المنحدر".

ولطالما أحبّ عبدالناصر السفر منذ صغره.

وفي أول مرة يسافر فيها إلى دبي وأذربيجان، غمرته سعادة شديدة، وراودته المشاعر ذاتها التي تخيلها خلال زيارته إلى أماكن مختلفة.

ويستمتع دومًا بالتعرف إلى شخصيات جديدة، وجنسيات، ومعتقدات مختلفة.