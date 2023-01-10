معالم أبوظبي الشهيرة "مغطاة بالثلوج".. هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟

نشر الثلاثاء ، 10 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سيأتي يوم تتساقط فيه الثلوج بالعاصمة الإماراتيّة أبوظبي؟

وفي حال حصل ذلك، ستظهر مختلف المعالم الشهيرة بشكلٍ مختلف كليًّا بفضل الطبقة ناصعة البياض التي ستغطّيها بلا شك.

وهذا بالتحديد ما يُظهره فيديو نشرته منصّة "زوروا أبوظبي" التّابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، يتخيّل تساقط الثلوج في الإمارة.

وفي الفيديو الذي نشرته المنصّة عبر "إنستغرام"، تظهر أبوظبي كأعجوبة شتويّة، ويمكن رصد معالم معروفة من خلال الفيديو مثل مبنى مقر الدار الدّائري، وعالم فيراري الذي يتميّز بلونه الأحمر عادةً، ومتحف "لوفر" أبوظبي، وقصر الحصن وسط الأجواء الباردة.

وقالت منصّة "زوروا أبوظبي" في المنشور: "وصل الشّتاء إلى هنا في أبوظبي، ولا يسع المرء إلا أن يحلم بتساقط الثّلوج في إحدى الأيّام لنشهد أمرًا كهذا".

وحظي الفيديو بنحو 200 ألف مشاهدة بالفعل منذ نشره عبر "إنستغرام" السّبت.

وتمتاز إمارة أبوظبي بتنوّع المقاصد السياحيّة التي تجمع بين المعالم التاريخيّة، والتراثيّة النّادرة، والمواقع الطبيعيّة، والفنادق، ومراكز الترفيه، والتسوّق العصريّة، وغيرها من الوجهات، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".