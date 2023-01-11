الكشف عن أقوى جوزات السفر لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفر ثلاثة جوازات سفر آسيوية لحامليها حرية سفر عالمية أكبر من تلك الموجودة في أي دولة أخرى، وفقًا لتقرير ربع سنوي جديد أصدرته شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، "هينلي وشركاءه"، ومقرها لندن.

وتقدمت اليابان على كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية، لتوفر لمواطنيها إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى 193 وجهة في جميع أنحاء العالم، بينما تشاركت سنغافورة وكوريا الجنوبية مناصفة المركز الثاني بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

تحتل اليابان المرتبة الأولى على قائمة أفضل جوازات السفر لعام 2023, plain_text Credit: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images

وبعد عودة انفتاح منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقب استجابتها الحذرة لجائحة "كوفيد-19"، فمن المرجح أن يستفيد مواطنوها من حرية السفر مرة أخرى.

ويبلغ معدل السفر العالمي الآن حوالي نسبة 75% من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لأحدث إصدار لمؤشر "هينلي وشركاءه"، والذي يستند إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

يتمتع حاملو جوازات السفر السويدية بإمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 188 دولة، مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل جوازات السفر لعام 2022، إلى جانب كل من النمسا، والدنمارك، وهولندا, plain_text Credit: RAMZI HAIDAR/AFP/Getty Images

وتحتل بعض الدول الأوروبية مراكز قريبة من الصدارة ضمن القائمة.

وتتقاسم ألمانيا وإسبانيا المركز الثالث مع إمكانية الوصول إلى 190 وجهة، تليهما في المركز الرابع كل من فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ بمجموع 189 وجهة.

تتمتع كندا، وأستراليا، واليونان، ومالطا بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 185 دولة, plain_text Credit: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

وفي المركز الخامس، تناصفت كل من النمسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد بمجموع 188 وجهة، بينما احتلت فرنسا، وأيرلندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة المركز السادس.

وانضمنت نيوزيلندا والولايات المتحدة إلى المركز السابع، إلى جانب كل من بلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وجمهورية التشيك.

ويأتي المواطنون الأفغان في أسفل المؤشر مرة أخرى، ويمكنهم الوصول إلى 27 دولة فقط من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

مؤشرات أخرى

وتُعد قائمة "هينلي وشركاءه" واحدة من مؤشرات عدة أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.

ويقدم مؤشر "هينلي وشركاءه" لجوازات السفر تصنيف لـ199 جوازًا للسفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

تقدم ألمانيا لمواطنيها إمكانية الوصول بدون تأشيرة / تأشيرة عند الوصول إلى 190 دولة., plain_text Credit: Sean Gallup/Getty Images

ويأخذ مؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، في الاعتبار 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم، هي جمهورية الصين تايوان، وماكاو (الصين)، وهونغ كونغ (الصين)، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. ويتم استبعاد المناطق التي تم ضمها إلى دول أخرى.

ويتم تحديث المؤشر في الوقت الفعلي على مدار العام، ويتم جمع بياناته عن طريق المراقبة الدقيقة لبوابات الحكومات الفردية.

وتصدرّت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف مؤشر "باسبورت إندكس" لعام 2023، بمجموع 181 دولة من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

أفضل جوازات السفر التي يمكن حملها في عام 2023، حسب مؤشر "هينلي وشركاءه"

اليابان (193 وجهة) سنغافورة وكوريا الجنوبية (192 وجهة) ألمانيا وإسبانيا (190 وجهة) فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ (189 وجهة) النمسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد (188 وجهة) فرنسا، وأيرلندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة (187 وجهة) بلجيكا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والولايات المتحدة، وجمهورية التشيك (186 وجهة) أستراليا، وكندا، واليونان، ومالطا (185 وجهة) هنغاريا وبولندا (183 وجهة) ليتوانيا وسلوفاكيا (182 وجهة)

أسوأ جوازات السفر التي يمكن حملها في عام 2023، حسب مؤشر "هينلي وشركاءه"

تتمتع العديد من الدول بالقدرة على الدخول إلى 40 دولة أو أقل من دون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول:

102. كوريا الشمالية (40 وجهة)

103. نيبال والأراضي الفلسطينية (38 وجهة)

104. الصومال (35 وجهة)

105. اليمن (34 وجهة)

106. باكستان (32 وجهة)

107. سوريا (30 وجهة)

108. العراق (29 وجهة)

109. أفغانستان (27 وجهة)