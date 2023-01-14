بعيدًا عن الحشود.. هذه أفضل الجزر الأوروبية للاستئناس بالطبيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من وجهات الحياة الليلية الأسطورية، إلى البؤر الاستيطانية البركانية البعيدة عن البر الرئيسي للقارة، لا تخل أوروبا من الجزر الخلابة التي يتهافت إليها السيّاح.
لكن مقابل كل من ميكونوس أو إيبيزا، ثمة جزر أقل شهرة وتتمتّع بالقدر ذاته من الجمال للهروب إلى حيث يمكنك التخلص من الحشود والانغماس في الطبيعة.
فيما يلي بعض من أفضل الجزر في أوروبا بعيدًا عن الحشود
هيماي، أيسلندا
تبدو جزيرة هيماي في مدينة وأرخبيل يستمان، قبالة الساحل الجنوبي لأيسلندا، كأنها خارجة مباشرة من قصة خيالية، بمنحدراتها الخضراء الزمردية اللون حيث ترعى قطعان الأغنام، وشاطئ رملي أسود كاسح، وكهوف بحرية تتوزع على ساحلها.
وقع ثوران بركاني كارثي في هيماي عام 1973، فغطى المنطقة بنحو 200 مليون طن من الرماد والحمم البركانية، ومع ذلك أعلنت الجزيرة تسجيل وفاة واحدة فقط.
يتشارك حوالي 4،500 شخص الحياة في يستمان مع نحو مليون طائر من طيور البفن، التي تشكّل أكبر مستعمرة من نوع البفن الأطلسي على الكوكب.
جزيرة فلوريس، البرتغال
تعد جزيرة فلوريس الواقعة أقصى غرب جزر الأزور حلمًا لمحبي الطبيعة، وهي واحدة من أكثر الجزر النائية في أرخبيل بعيد بالفعل.
تعد بحيرات الحفرة الزرقاء العميقة، والمنحدرات الخضراء الزاهية، والوديان المنحدرة، والشلالات، والينابيع الساخنة بين المعالم السياحية الأخرى في الجزيرة البركانية، التي تبلغ مساحتها 55 ميلًا مربعًا، ويقطنها 3،400 شخص.
ويمكنك الوصول إلى الجزيرة عبر الرحلات الجوية من جزر الأزور الأخرى.
جزيرة تيري، اسكتلندا
بمجرد إلقاء نظرة واحدة على المياه الفيروزية والياقوتية العميقة والأمواج المثالية التي تتدحرج على شواطئها، ستكتشف سبب الإشارة إلى جزيرة تيري أحيانًا باسم هاواي الشمال.
تقع جزيرة تيري التي يبلغ طولها 12 ميلاً، الجزيرة في الغرب الأقصى في أرخبيل هبريدس الداخلي، قبالة الساحل الغربي لأسكتلندا، وتشتهر بمناخها المعتدل، وهوائها النظيف، وشواطئها الرملية البيضاء الجميلة التي يمكن بسهولة أن يخطئ المرء بتصويرها على أنها منطقة البحر الكاريبي.
أرخبيل بيرلينغاس، البرتغال
تنتظر إحدى أكثر الجزر إثارة للدهشة في البرتغال الزوار الذين يصلون بالقوارب لرحلات يومية أو للتخييم طوال الليل في أرخبيل بيرلينغاس، وهي ثلاث مجموعات من الجزر غير المأهولة في الغالب داخل محمية بيرلينغاس للمحيط الحيوي، والمدرجة في قائمة اليونسكو.
يبعد الأرخبيل ستة أميال تقريبًا عن شاطئ مدينة بينيتشي في البر البرتغالي، ويشتهر بقلعة حصن ساو جواو بابتيستا، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي تتمتع بحضور مهيب حيث تنتصب على قمة نتوء صخري على Berlengas Grande، أكبر جزيرة في الأرخبيل.
جزيرة سكيروس، اليونان
يمكن للجزر اليونانية مثل سانتوريني وميكونوس أن تزدحم بالسياح خلال أشهر الصيف، لدرجة أنك قد تتساءل عن سبب كل هذه الضجة.
لتجربة أكثر عزلة في الجزر اليونانية، وجّه أنظارك بدلاً من ذلك شمالًا، في بحر إيجه، إلى جزيرة سكيروس.
ويمكن الوصول إلى سكيروس عبر الرحلات الجوية من البر الرئيسي لليونان وكذلك بالعبّارة من البر الرئيسي والجزر اليونانية الأخرى المجاورة.
وهناك ستجد شواطئ منعزلة لاستكشافها، وقلعة بيزنطية شاهقة فوق المدينة الرئيسية، والبحر وحتى سلالة قديمة من الخيول صغيرة الحجم، أي المهر السكيروسي الذي يعيش في البرية فقط على هذه الجزيرة.