بعيدًا عن الحشود.. هذه أفضل الجزر الأوروبية للاستئناس بالطبيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من وجهات الحياة الليلية الأسطورية، إلى البؤر الاستيطانية البركانية البعيدة عن البر الرئيسي للقارة، لا تخل أوروبا من الجزر الخلابة التي يتهافت إليها السيّاح.

لكن مقابل كل من ميكونوس أو إيبيزا، ثمة جزر أقل شهرة وتتمتّع بالقدر ذاته من الجمال للهروب إلى حيث يمكنك التخلص من الحشود والانغماس في الطبيعة.

فيما يلي بعض من أفضل الجزر في أوروبا بعيدًا عن الحشود

هيماي، أيسلندا

هيماي، أيسلندا , plain_text Credit: Thor/Adobe Stock

تبدو جزيرة هيماي في مدينة وأرخبيل يستمان، قبالة الساحل الجنوبي لأيسلندا، كأنها خارجة مباشرة من قصة خيالية، بمنحدراتها الخضراء الزمردية اللون حيث ترعى قطعان الأغنام، وشاطئ رملي أسود كاسح، وكهوف بحرية تتوزع على ساحلها.

وقع ثوران بركاني كارثي في هيماي عام 1973، فغطى المنطقة بنحو 200 مليون طن من الرماد والحمم البركانية، ومع ذلك أعلنت الجزيرة تسجيل وفاة واحدة فقط.

يتشارك حوالي 4،500 شخص الحياة في يستمان مع نحو مليون طائر من طيور البفن، التي تشكّل أكبر مستعمرة من نوع البفن الأطلسي على الكوكب.

جزيرة فلوريس، البرتغال

جزيرة فلوريس , plain_text Credit: aroxopt/Adobe Stock

تعد جزيرة فلوريس الواقعة أقصى غرب جزر الأزور حلمًا لمحبي الطبيعة، وهي واحدة من أكثر الجزر النائية في أرخبيل بعيد بالفعل.

تعد بحيرات الحفرة الزرقاء العميقة، والمنحدرات الخضراء الزاهية، والوديان المنحدرة، والشلالات، والينابيع الساخنة بين المعالم السياحية الأخرى في الجزيرة البركانية، التي تبلغ مساحتها 55 ميلًا مربعًا، ويقطنها 3،400 شخص.

ويمكنك الوصول إلى الجزيرة عبر الرحلات الجوية من جزر الأزور الأخرى.

جزيرة تيري، اسكتلندا

جزيرة تيري، اسكتلندا, plain_text Credit: Richard Kellett/Adobe Stock

بمجرد إلقاء نظرة واحدة على المياه الفيروزية والياقوتية العميقة والأمواج المثالية التي تتدحرج على شواطئها، ستكتشف سبب الإشارة إلى جزيرة تيري أحيانًا باسم هاواي الشمال.

تقع جزيرة تيري التي يبلغ طولها 12 ميلاً، الجزيرة في الغرب الأقصى في أرخبيل هبريدس الداخلي، قبالة الساحل الغربي لأسكتلندا، وتشتهر بمناخها المعتدل، وهوائها النظيف، وشواطئها الرملية البيضاء الجميلة التي يمكن بسهولة أن يخطئ المرء بتصويرها على أنها منطقة البحر الكاريبي.

أرخبيل بيرلينغاس، البرتغال

أرخبيل بيرلينغاس, plain_text Credit: Luis Fonseca/iStockphoto/Getty Images

تنتظر إحدى أكثر الجزر إثارة للدهشة في البرتغال الزوار الذين يصلون بالقوارب لرحلات يومية أو للتخييم طوال الليل في أرخبيل بيرلينغاس، وهي ثلاث مجموعات من الجزر غير المأهولة في الغالب داخل محمية بيرلينغاس للمحيط الحيوي، والمدرجة في قائمة اليونسكو.

يبعد الأرخبيل ستة أميال تقريبًا عن شاطئ مدينة بينيتشي في البر البرتغالي، ويشتهر بقلعة حصن ساو جواو بابتيستا، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي تتمتع بحضور مهيب حيث تنتصب على قمة نتوء صخري على Berlengas Grande، أكبر جزيرة في الأرخبيل.

جزيرة سكيروس، اليونان

جزيرة سكيروس، اليونان, plain_text Credit: dinosmichail/iStockphoto/Getty Images

يمكن للجزر اليونانية مثل سانتوريني وميكونوس أن تزدحم بالسياح خلال أشهر الصيف، لدرجة أنك قد تتساءل عن سبب كل هذه الضجة.

لتجربة أكثر عزلة في الجزر اليونانية، وجّه أنظارك بدلاً من ذلك شمالًا، في بحر إيجه، إلى جزيرة سكيروس.

ويمكن الوصول إلى سكيروس عبر الرحلات الجوية من البر الرئيسي لليونان وكذلك بالعبّارة من البر الرئيسي والجزر اليونانية الأخرى المجاورة.

وهناك ستجد شواطئ منعزلة لاستكشافها، وقلعة بيزنطية شاهقة فوق المدينة الرئيسية، والبحر وحتى سلالة قديمة من الخيول صغيرة الحجم، أي المهر السكيروسي الذي يعيش في البرية فقط على هذه الجزيرة.