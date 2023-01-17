الربع الخالي.. سعودي يكشف خفايا أحد أكبر صحاري العالم في حلّة الشتاء

شاهد.. صحراء العراق تتحول إلى مزرعة من آلاف أشجار النخيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميز صحراء الربع الخالي برمالها الذهبية، ذات الملمس الناعم، والتي تعكس جمال الطبيعة وانعكاسات أشعة الشمس وقت الغروب.. ولكن، هل سبق أن شاهدتها وهي ترتدي حلّة الشتاء؟

Credit: Sayyaf Al-Shahrani

وفي تصوير خطط له، يستقل السعودي سيّاف الشهراني سيارته، متجهًا نحو صحراء الربع الخالي، التي تمتد على مساحة تزيد عن نصف مليون كيلومتر مربع.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر موقعها الرسمي، تُعد صحراء الربع الخالي من أكبر الصحاري في العالم.

Credit: Sayyaf Al-Shahrani

ونجح الشهراني في التقاط مجموعة من الصور لرمال الربع الخالي بعد سقوط الأمطار، لتُشكّل لوحات فنية لا مثيل لها.

وستُلاحظ أن رمال الصحراء الذهبية قد تحولت إلى خليط من الألوان، يتراوح بين اللونين الداكن والفاتح، ثم ساهمت الرياح في تشكيل تياراتها المختلفة.

وقال الشهراني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الصور لا تنقل جمالها بالكامل مثل رؤيتها على الواقع".

Credit: Sayyaf Al-Shahrani

ولكن، لم يكن التصوير سهلًا كما سبق وأن تخيّل، إذ واجه المصور السعودي العديد من التحديات أثناء تواجده في صحراء الربع الخالي، أبرزها قوة الرياح والأمطار. حيث كان من الصعب التحكم بطائرة الدرون الخاصة به.

Credit: Sayyaf Al-Shahrani

وحازت صور الشهراني على إعجاب الكثيرين، وانتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للسياحة السعودية "Visit Saudi"، تحتل الصحراء أكثر من ربع مساحة المملكة العربية السعودية الإجمالية.

وتتميز صحراء الربع الخالي بتضاريسها المتنوعة. وفي الشرق، يصل ارتفاع الكثبان الرملية إلى ألفين قدم فوق مستوى سطح البحر، بينما تنخفض في الشرق إلى 600 قدم.

ورغم قساوة البيئة الطبيعية لهذه المنطقة، فقد سكنتها ولا تزال تسكنها العديد من القبائل. لذلك، يُنصح الزوار باستكشاف هذه المساحة الشاسعة برفقة مرشد سياحي.