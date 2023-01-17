دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر عن مقطع فيديو لرصدها تجمّعًا هائلاً من أسراب طيور "الغاق السقطري"، والتي بدت وكأنها تغزو شاطئ خور العديد.

ويقع خور العديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية في قطر، على بُعد نحو 80 كيلومترًا من الدوحة، وتتمثل أفضل طريقة للوصول إليه في استخدام سيارة دفع رباعي، وفقًا لما ذكره موقع قطر للسياحة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنّ طائر الغاق السقطري، والذي يُعرف محليًّا باسم "اللّوّه" يتكاثر في الجزر القطرية، ومنها جزيرة السافلية، وجزيرة رأس ركن، وجزيرة العالية.

ولفتت إلى أنّه يبني عشَّه من أغصان صغيرة وأعشاب بحرية يابسة، كما أنّه يعتبر السمك وجبة طعامه الرئيسية.

ويُعرف عن طائر الغاق السقطري أنه طائر اجتماعي، يعيش في أسراب كبيرة، وهو من الأنواع البحرية، وفقًا لموقع هيئة البيئة أبوظبي.

وتكتسي الطيور البالغة من الغاق السقطري بريش أسود اللون، وتتمتع برقبة نحيلة. أما الطيور غير البالغة منها، فتتمتع بريش بني اللون، وغالبًا ما تتميز بلونها الأبيض على بطنها وصدرها من أسفل.

ويجدر بالذكر أن طائر الغاق السقطري، يُعد من الطيور المعرضة لخطر الانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتتمثل مصادر التهديد الرئيسية له في التنمية الساحلية، والإزعاج من قبل البشر، والتلوث البحري بالقرب من مستعمرات التعشيش.