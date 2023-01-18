"كأنها مدينة أشباح"..مصري يرصد "رأس البر" وسط الضباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مشاهد مثيرة للغموض لمدينة رأس البر المصرية، والتي بدت وكأنها مدينة أشباح وسط أجواء ضبابية كثيفة.

واعتاد المهندس المصري، محمد ياسين، الذي التقط هذه الصور، على السير بشارع "بور سعيد" برأس البر، مسقط رأسه، للوصول إلى منطقة "اللسان" في الساعات الأولى من كل صباح، وذلك ليستأثر بمشهد شروق الشمس.

هكذا بدت مدينة رأس البر، حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، وسط الأجواء الضبابية الأسبوع الماضي, plain_text Credit: Mohamed Yassin/ @mohamedyassin183_

ولكن في صباح التاسع من يناير/ كانون الثاني، استيقط ياسين على أجواء ضبابية كثيفة بشكل لا يصدّق والتي طغت على سماء المدينة، بحسب تعبيره، ما دفعه للنزول إلى الشارع، وتوثيق هذه الأجواء الفريدة.

صورة لقارب صيد يبحر وسط الأجواء الضبابية بالبحر الأبيض المتوسط , plain_text Credit: Mohamed Yassin/ @mohamedyassin183_

وقال ياسين لموقع CNN بالعربية: "لقد كنت بمفردي كليًا، ولم يكن هناك سواي بالمعنى الحرفي، ولا حتى قطط الشوارع، كان الوضع أشبه بدخولي في فيلم رعب".

وحرص ياسين على توثيق الفنار، الذي يعد بمثابة معلم سياحي رئيسي بمدينة رأس البر، حيث يلتقي نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح ياسين: "تُعد منطقة اللسان أهم منطقة في رأس البر، وهي عبارة عن ممشى على البحر الأبيض المتوسط، وفي آخره يقع الفنار، نقطة التقاء نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط".

وحصدت الصور التي وثقها ياسين العديد من عبارات الإعجاب والإشادة، والتي شبهها البعض بمدينة "جوثام" الخيالية من عالم الأبطال الخارقين، بينما وصفها آخرون بأنها تبدو من "عالم آخر".