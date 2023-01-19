هكذا أدت كارثة سباكة في شقة "Airbnb" إلى صداقة جميلة عابرة للقارات

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند حدوث مشكلة في نظام السّباكة، من الطّبيعي أن يحزم غالبية ضيوف "Airbnb" المقيمين حقائبهم، ويطالبون باسترداد أموالهم.

ولكن بالنّسبة للمسافرين الألمانيين، إلكه تاو-مونتغمري، ورودي تاو، والثّنائي الأمريكي الذي استضافهما، بيث آن مون، وجينيفر شتاينبرغ، تحوّلت حالة كارثيّة إلى صداقة امتدّت لـ5 أعوام، ولا تزال مستمرّة.

وأدرج الثّنائي الأمريكي المقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية الشقّة المتّصلة بمنزلهما على موقع "Airbnb" لأوّل مرّة في عام 2017.

صورة تجمع بين جينيفر، ورودي، وإلكه، وبيث في الفناء الخلفي للشقّة المذكورة في فلوريدا. والتُقِطت الصورة في بداية عام 2023. , plain_text Credit: Photo courtesy J.N. Steinberg.

وجذبت شقّة بيث وجينيفر أنظار إلكه ورودي بسبب موقعها القريب من إيفرجليدز في الطرف الجنوبي لفلوريدا، وبفضل المسبح في الفناء الخلفي.

عرض كلا من بيث آن مون (في اليسار) وجينيفير شتاينبرغ (في اليمين) شقّتهما للإيجار عبر "Airbnb" في عام 2017. , plain_text Credit: J.N. Steinberg

ولكن كانت سيارة "فولكس فاغن بيتل" المركونة خارج المنزل ما حسم النّتيجة، إذ رأى الثنائي الألماني أنّه سينسجم مع أي شخص يمتلك هذه المركبة.

وفكّرت إلكه آنذاك: "لنذهب إلى هناك، فلابد أنّهم أشخاص يتمتعون بالطيبة".

وقالت بيث: "انسجمنا معًا بمجرّد وصولهما".

وانتهى المطاف بالمجموعة بالجلوس خارجًا طوال الليل أثناء الشّرب والحديث.

وأكّدت جينيفر: "كانت هذه فعلاً المرّة الأولى التي نشعر بالترابط فيها مع أشخاص مكثوا هنا"، وأضافت: "تمتّعنا بالكثير من الأشياء المشتركة".

التعامل مع كارثة

في هذه الصّورة، تُعلّم إلكه جينيفر كيفيّة صنع تحليّة ألمانيّة بالتّفاح. , plain_text Credit: J.N. Steinberg

ولكن حلّت كارثة بعد ذلك بيومين، إذ توقّف نظام السباكة عن العمل.

ولإصلاح المشكلة، اضطر جينيفر وبيث لتوظيف مقاولين طارئين قاموا بقطع إمدادات المياه على الفور، وحفر حفرة عملاقة في الفناء الخلفي.

وشرحت جينيفر: "استخدم (المقاولون) مطرقة ثاقبة في الخارج لأن الأرضية كانت مصنوعة من الصخور المرجانيّة"، ولم يتمكّن الثنائي الألماني من استخدام الحمام، وكان "الوضع سيئًا" على حد قولها.

وقدّم جينيفر وبيث اعتذارهما من الثّنائي، وتوقّعا رحيلهما بحلول صباح اليوم التّالي.

وقالت جينيفر: "لم أكن أعلم ما أتوقّعه. وبعد ذلك مباشرة، كان (الثنائي) في فنائنا الخلفي، ويقومون بتحضير حفرة لإشعال النّار".

واتّضح أن الثّنائي الألماني قرّر عدم الذّهاب إلى أي مكان إلا إذا أراد جينيفر وبيث ذلك، ولم يزعجهما الحادث، بل وجداه مسليًا أكثر من أي شيء آخر.

وأشارت إلكه إلى أنّها شعرت بالسّوء تجاه الثّنائي الأمريكي بسبب مشاكل السباكة في الشقّة، وكان تحضير حفرة إشعال النّار بداية سلسلة من المبادرات اللطيفة التي قام بها رودي وإلكه لجلب البهجة إلى قلب بيث وجينيفر.

وبدلاً من إخراج الضّيفين من المنزل، أدّت الأزمة إلى تقريب الأواصر بين المجموعة.

ومع اقتراب رحلة إلكه ورودي لنهايتها، نشأت خطّة بشأن زيارة جينيفر وبيث الثنائي الألماني في بافاريا.

وقبل مغادرتهما، حجز كلا من جينيفر وبيث تذاكر طيران مُخصّصة لوقتٍ لاحق من ذلك العام.

وبمجرّد عودة رودي وإلكه إلى ألمانيا، قام الثنائي الألماني بإرجاع المبلغ المدفوع للإقامة في شقّتهما.

وأوضحت جينيفر: "كنّا نعلم أنّهما لن يقبلا الأمر إذا قمنا بذلك أثناء وجودهما هنا".

أصدقاء مدى الحياة

العمود الخشبي الموجود في الفناء الخلفي للثّنائي الألماني. , plain_text Credit: J.N. Steinberg

وبعد عدّة أشهر، التقت المجموعة مرّة أخرى في ألمانيا.

وأحبّ الثنائي الأمريكي، الذي لم يزر أوروبا قط، إمكانيّة استكشاف البلاد من خلال عيون الأشخاص الذين يعيشون فيها.

وزار الثنائي النّمسا وجمهوريّة التّشيك أيضًا.

وقالت جينيفر: "رأينا العالم للتّو، وهذا بسبب رودي وإلكه".

وتأسّس تقليد جديد منذ ذلك الحين، وفي كل شتاء، يقضي إلكه ورودي إجازة طويلة مع بيث وجينيفر، وفي الخريف، يقوم الثّنائي الأمريكي بالأمر ذاته.

ولم تعد شقّة الثّنائي في فلوريدا معروضة للإيجار عبر "Airbnb"، فهي محجوزة لإلكه ورودي، كما تبنّى الثنائي كلابًا أليفة منذ ذلك الوقت.

ونصب رودي وإلكه عمود "maypole" منزلي الصنع (وهو عمود خشبي طويل يُستخدم تقليديًا في المهرجانات الشعبيّة الأوروبيّة) في فناء منزلهما في بافاريا، وتعلوه صورة لعائلتهما. وبطبيعة الحال، تم تضمين جينيفر وبيث في الصورة أيضًا.