تجربة لن تنساها ما حييت.. هل من الممتع حقًا المبيت في كوخ ثلجي؟

ملاحظة المحرّر: بات مراسل CNN ديفيد آلان مع عائلته في أحد أكواخ قرية الأكواخ الثلجية. يروي آلان هنا تجربة النوم في درجة حرارة صفر مع زوجته وطفلتيه الصغيرتين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتقدنا أنّ قضاء الليل في كوخ ثلجي سيكون رائعًا. فنزلنا، عائلتي وأنا بأحد الأكواخ التابعة لمطعم يقع عند قاعدة منتجع للتزلج في جبال الألب النمساوية أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وكان العشاء عبارة عن خبز وجبن ساخن (فوندو).

كان الأمر مريبًا للوهلة الأولى. بدت قرية الأكواخ الثلجية الصغيرة في أسفل منتجع Kühtai للتزلج في الجبال التيرولية المذهلة بالقرب من إنسبروك، شبيهة بالهندسة المعمارية لـ"حرب النجوم" في تاتوين. وكأنه تمّ نقلها إلى كوكب هوث المتجمّد. لست متأكدًا من سبب توقعي لتجربة مختلفة (ربما كان الدخان الخيالي المنبعث من شعار الكوخ الثلجي الكرتوني للشركة؟)، لكن الكوخ الثلجي كان باردًا جدًا.

وعند الوقوف أمام البار الجليدي في المطعم والترحيب بنا بأكواب من الغلوهوين، والشاي، والشوكولا الساخنة، بدأت أصابع أقدامنا تتخدّر نتيجة الوقوف على الأرض الجليدية، بعد دقائق فقط من دخولنا.

وما أن وصل جميع الضيوف، استقبلنا مضيفنا وشرح لنا كل ما يتعلّق بهذه الليلة باللغة الألمانية. كنا الوحيدين الذين نتحدث الإنجليزية. ورغم أنه من غير الممكن توقّع أن يتحدث الجميع لغتنا، إلا أن الترجمة التي حصلنا عليها في النهاية كانت عبارة عن ملاحظات مختصرة لما قيل للضيوف الآخرين.

وبحسب المضيف يتعيّن "علينا وضع ملابس اليوم التالي داخل حقيبة نومنا.. حسناً؟"، وأضاف أنه من "المهم جدًا ألا ننام مع أي شيء رطب".

Credit: David Allan/CNN

نظم نشاط في الهواء الطلق بعد تسجيل الوصول. عبرنا خلاله فسحة تفصل بين منصتي تزلّج أسفل قمة جبل شاهق ينيره ضوء القمر.

وكانت مسيرة ثلجيًة جميلة ودافئة. بفضلها اكتسبت الآن مجموعة من المهارات، منها ربط أحذية الثلج وشدّها والسير بها صعودًا. لكن مجددًا، أتت معلومات الجولة باللغة الألمانية وتم اختصارها إلى "المسار الأسهل من هذه الجهة، والمسار الأصعب من الجهة الأخرى"، باللغة الإنجليزية.

وعند العشاء، لم نحصل أبدًا على قائمة طعام، لذا اكتشفنا بعد تناولنا طبق الفوندو (Fondue)، أن ثمة حلوى، لكن كان قد فات أوان طلبها.

ولم تكن غرفة الكوخ الثلجي الخاصة بنا مصنوعة من كتل ثلجية (كما نرى على شعار الشركة، أو أي صورة كوخ ثلجي قد تتخيله)، بل من حائط من الثلج المكثف الذي تبلغ سماكته ثلاثة أقدام. كما نحتت لوحة جدارية جليدية رائعة لما قد يكون تنينًا (لا ينفث النار) على الجدار الخلفي.

وكانت أكياس النوم وسجاد جلد الحيوانات التي زودونا بها مصفوفة على مرتبة واحدة وكبيرة، ومغروسة فوق كتلة ضخمة من الجليد.

فيما كنا نضع جميع الملابس التي سنرتديها في اليوم التالي داخل كيسً النوم، ضمنًا القبعات، والقفازات، وسراويل التزلج، توقعت أنّ أنفاسنا وحرارة أجسامنا ستدفئنا طوال الليل. وقلت في نفسي: "سوف نتعرق بحلول الصباح"، وكان هذا غير صحيح تمامًا.

وقالت ابنتي الصغرى: "كأننا ننام في الثلاجة". يجب أن نكون محظوظين جدا. تبلغ درجة الحرارة المثالية للثلاجة 4.44 درجة مئوية (40 درجة فهرنهايت)، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لكن من خلال الضيف الفنلندي السعيد الذي تحدثت إليه داخل الساونا، وتحققت من الأمر لاحقًا مع الموظفين، علمت أن الحرارة داخل الكوخ الثلجي كانت صفر درجة مئوية (32 فهرنهايت)، نقطة التجمد. وفي الخارج، حيث كنت بحاجة للتوجّه إلى الحمام، كانت الحرارة أدنى من الصفر بـ6 درجات مئوية (21 فهرنهايت).

ذهبنا جميعًا إلى الساونا، بالطبع، فكل تغيير مناخي هو موضع ترحيب. كانت خطتنا المرتجلة قبل النوم إعادة تدفئة أنفسنا هناك، ثم الإسراع بالعودة إلى الكوخ الثلجي، والدخول بسرعة في أكياس النوم للاحتفاظ بالحرارة، والصلاة من أجل أن نتمكن من النوم بسرعة.

لكن مع وصولنا إلى أكياس النوم، تبخرت حرارة الجسم التي خزّناها في غرفة الساونا. كنت سأعطي أي شيء لأحصل على مكان لطيف ودافئ ننام فيه.

Credit: David Allan/CNN

لتشتيت التركيز عن البرد، قرأت بصوت عالٍ لزوجتي وابنتيّ، مستعينًا بمصباح، سيرة ذاتية لماريا فون تراب، التي رأينا ديرها البارحة في سالزبورغ.

لقد كانت ليلة نوم رهيبة بالنسبة لنا جميعًا. لم يعطونا وسائد، لذلك قمنا بصنع وسادات من ملابسنا. وفي إحدى المرات استيقظت من البرد، ووضعت بطانية على رأسي لأحبس الحرارة، وهي خيمة صغيرة من الدفء سمحت لي بالنوم مرة أخرى.

وفي وقت آخر من هذه الليلة، احتاجت ابنتي الصغرى للذهاب إلى الحمام. لبسنا أحذيتنا وسرنا على الطريق الثلجي المؤدي إلى المراحيض. وفي طريق العودة، قلت لها: "النجوم مذهلة!" بإشارة إلى الدب الأكبر، ولم تردّ علي ولم تتوقف، متلهفة للعودة إلى كيس نومها.

وعندما عدت إلى النوم مجددا، انتابني القلق على عائلتي. شعرت بأنّ هذه التجربة أقرب لاختبار القدرة على التحمل أكثر من كونها ممتعة. وعلى الأقل كان هذا النوع من الإقامة أقل منه استحواذًا ثقافيًا وأكثر تاريخيًا، بالنسبة لشعب الإنويت (الذي يشار إليه بشكل غير دقيق بالمصطلح العنصري المحتمل إسكيمو) في مناطق القطب الشمالي. فهم لم يعيشوا في الأكواخ الثلجية التي كانت وظيفتها ببساطة أن تلعب دور ملاجئ مؤقتة للبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة أدنى من الصفر.

وفي صباح اليوم التالي، تم إيقاظنا مع أكواب من الشاي الساخن غير المحلى في كوخنا. لقد نجونا من عملية تجميد الكربون. وسرعان ما أصبح الشاي باردًا بشكل غير قابل للشرب خلال قيامنا بتوضيب أمتعتنا.

ورغم ذلك، بدا الضيوف الآخرون سعداء إلى حد ما. كان الأطفال الذين ناموا أيضًا في صندوق الثلج يلعبون على الثلج. لاحظنا أن الضيوف النمساويين كانوا يرتدون ملابس شتوية أفضل منا. كانوا الأشخاص الذين كانت هذه الإقامة الجليدية من أجلهم.

وبعدما قمنا بتسجيل المغادرة، طُلب مني إعطاء تقييم للمشروبات الخاصة بنا. وسألت: "ما هي هذه المشروبات"؟ انت مشروباتنا الترحيبية الدافئة، التي لم نطلبها حتى. وقالت زوجتي إنها "سيئة".

ولوجبة الفطور، كان المطعم يقدم بوفيه مع طعام ساخن. ربما كان ذلك بسبب الليلة التي قضيناها، ولكننا اتفقنا أنها كانت أفضل قهوة وشوكولاتة ساخنة شربناها.

وتحدثنا عن المغامرة واتفقنا على أن الساونا ووجبة الفطور هما أفضل جزأين من هذه المغامرة. وأضافت ابنتي الكبرى، لدينا الآن حقوق المفاخرة. تمامًا مثل القفز بالمظلات، أو التزلج على جبال الألب (وهو ما فعلناه في اليوم التالي)، ما عليك سوى القيام بذلك مرة واحدة كي تتذكر التجربة ما حييت.

وفي الليلة التالية، نمنا تحت لحاف سميك داخل غرفة فندق في إنسبروك، وشعرت بامتنان كبير لأنني لم أقم بالنوم في الكوخ الثلجي في تلك الليلة.

وإذا كنت من فئة "بعض الأشخاص" الذين لا يزال يبدو بالنسبة لهم الكوخ الثلجي ممتعًا، فإن إيغلو دورف لديه خمسة مواقع لـ"فندقه الثلجي" (واحد في النمسا، وواحد في ألمانيا، وثلاثة في سويسرا) تفتح أبوابها بين آخر ديسمبر/ كانون الأول حتى مطلع أبريل/ نيسان. وتحتوي جميع المواقع باستثناء Kühtai على أحواض استحمام ساخنة أيضًا.

وأحضر معك جوارب دافئة إضافية، والكثير من طبقات الملابس المريحة، والأحذية، وقبعة جيدة للنوم، ووسادة، وذهنية منفتحة على المغامرة.